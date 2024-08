Samsung pracuje nad akumulatorami półprzewodnikowymi, które trafią do nowych samochodów elektrycznych. Możemy liczyć na większą moc, szybsze ładowanie, dłuższą żywotność, a przy okazji też obniżenie kosztów produkcji aut.

Samochody elektryczne zyskują na popularności, co widać nie tylko po rosnącej liczbie modeli dostępnych na rynku, ale też zwiększającym się zainteresowaniu konsumentów. Dodatkowo możemy liczyć na coraz lepsze osiągi, a przy tym niższe ceny, co sprawia, że stają się poważną konkurencją dla samochodów spalinowych.

Niestety, jednym z głównych ograniczeń samochodów elektrycznych są akumulatory. Wady te obejmują ograniczony zasięg na jednym ładowaniu, długi czas ładowania oraz degradację pojemności akumulatora z czasem.

Nowa generacja akumulatorów

Firma Samsung zaprezentowała na konferencji The Battery Conference 2024 w Seulu tlenkowe akumulatory półprzewodnikowe, które będą stosowane w nowych samochodach elektrycznych. Jak informuje koreański serwis The Elec, możemy oczekiwać większej mocy, szybszego ładowania i dłuższej żywotności.



Nowe akumulatory trafią do samochodów z segmentu super premium (foto: The Elec, Lee Min-jo)

Nowe akumulatory oferują dwukrotnie większą gęstość mocy w porównaniu do konstrukcji stosowanych w dzisiejszych samochodach elektrycznych. Oznacza to, że na jednym ładowaniu będzie można przejechać nawet 900-1000 km. Producent chwali się, że naładowanie takiej baterii trwa zaledwie 9 min, a jej żywotność w przyszłości ma sięgać nawet 20 lat.

“Akumulatory w pełni półprzewodnikowe mogą zwiększyć bezpieczeństwo, zastępując ciecz ciałem stałym. Jeśli zostaną umieszczone w opakowaniu o tych samych rozmiarach co istniejące produkty, można oczekiwać, że będą lżejsze i zajmą mniej miejsca, co może obniżyć koszty produkcji pojazdów. Jest to szczególnie interesujące dla producentów samochodów elektrycznych” - powiedział podczas konferencji Ko Joo-young, wiceprezes Samsung SDI.

Początkowo tylko w najdroższych elektrykach

Akumulatory półprzewodnikowe są kosztowne w produkcji, dlatego na początku będą montowane w samochodach elektrycznych z segmentu super premium. Produkcja Samsunga ma ruszyć w 2027 roku, ale klienci mieli już okazję przetestować pierwsze próbki ogniw, które otrzymały podobno pozytywne opinie.

„W zeszłym roku zbudowaliśmy pilotażową linię produkcyjną, która umożliwi masową produkcję akumulatorów półprzewodnikowych w 2027 r. Dostarczaliśmy klientom pierwsze próbki akumulatorów i dostaliśmy o nich pozytywne opinie." - dodał Ko Joo-young.

