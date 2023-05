Alan Wake 2 to kontynuacja świetnego horroru sprzed kilkunastu lat. Twórcy przekonują, że warto było tyle czekać, a my przekonamy się o tym już jesienią.

Alan Wake 2 – twórcy chcą nas wprawić w zachwyt

Mówiło się o nim od wielu lat, a pod koniec 2021 roku został wreszcie zapowiedziany. Alan Wake 2 – bo o nim mowa – w tym roku nareszcie ujrzy światło dzienne, a twórcy są przekonani, że będzie to najlepiej wyglądający z tegorocznych tytułów. Aby to osiągnąć ekipa Remedy Entertainment wykorzystała autorski silnik Northlight. Pierwsze efekty możemy zobaczyć już na najnowszym zwiastunie, w którym ponoć nie ma żadnych „sztucznych” wstawek – to materiał w 100 procentach nagrany na PlayStation 5. Spójrz…

Oczywiście autorzy nie skupiają się tylko na ładnej grafice. Kontynuacja horroru z 2010 roku ma też zachwycać klimatem, a nie mniej ważna ma być wciągająca opowieść. Bohaterami tej ostatniej będą sam Alan oraz Saga Anderson – agentka FBI próbująca rozwikłać tajemnice morderczej serii, która zburzyła spokój w małym miasteczku Bright Falls. Choć warto będzie znać wydarzenia przedstawione w „jedynce”, autorzy przekonują, że i bez tego będzie można się przy „dwójce” świetnie bawić.

Kiedy premiera gry Alan Wake 2?

Alan Wake 2 powstaje z myślą o konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X oraz komputerach osobistych. Na wszystkich tych platformach zadebiutuje już jesienią, a konkretnie – jeśli obejdzie się bez opóźnień – 17 października. Z kolei już 8 czerwca doczekamy się obszernej prezentacji rozgrywki.

Dla części osób istotna może by także wiadomość, że Alan Wake 2 ukaże się wyłącznie w serwisach cyfrowych – twórcy nie przewidują fizycznego wydania ani obecnie, ani w przyszłości. Będą za to polskie napisy, co także zostało już potwierdzone.

Źródło: Remedy Entertainment, PlayStation