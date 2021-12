O Evil West po raz pierwszy usłyszeliśmy podczas ubiegłorocznej gali The Game Awards. W tym roku polska gra powraca na tę imprezę, by zaprezentować się wreszcie w akcji.

Jeszcze przed oficjalnym startem najgorętszej gamingowej gali tej jesieni – The Game Awards 2021 – Polacy z Flying Wild Hog pochwalili się fragmentami swojej najnowszej produkcji, zatytułowanej Evil West. Gra została zapowiedziana w ubiegłym roku i wygląda na to, że w przyszłym doczekamy się jej premiery. Ale zanim to nastąpi, to możemy rzucić okiem na to, jak to się w ogóle prezentuje. No więc rzućmy…

Zobacz najnowszy gameplay trailer Evil West – z TGA 2021:

Evil West będzie równie zwariowaną grą, co najbardziej znane produkcje z portfolio Flying Wild Hog, a więc kolejne odsłony serii Shadow Warrior. Tym razem jednak zamiast na Daleki Wschód, trafimy na Dziki Zachód, …choć ten może się trochę różnić od tego, jaki znasz z Red Dead Redemption 2 czy polskiego Call of Juarez. Przede wszystkim wypełniony jest po brzegi potworami. I z tymi potworami przyjdzie nam się mierzyć.

Premiera Evil West już w przyszłym roku. Na czym zagramy?

Obserwując wydarzenia z perspektywy trzeciej osoby, będziemy łączyć ataki, aby przedzierać się przez całe hordy najrozmaitszych potworów i wysyłać je z powrotem do piekła. W całości albo i kawałek po kawałku. Nie zabraknie też spektakularnych pojedynków z bossami, a wszystko to stanie przed nami otworem już w przyszłym roku – na PC oraz konsolach Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4.

Źródło: Flying Wild Hog