Wiedzieliśmy, że trwają prace nad nową wielką grą w świecie Gwiezdnych wojen. Wiedzieliśmy też, że ekipa Quantic Dream pracuje nad nowym wielkim projektem. Okazuje się, że w obu przypadkach chodziło o Star Wars Eclipse i dziś możemy obejrzeć pierwszy zwiastun tego tytułu.

Zapowiedź Star Wars Eclipse – na to czekaliśmy

Star Wars Eclipse to najnowsza gra studia Quantic Dream, które w przeszłości dało nam takie tytuły jak Fahrenheit, Heavy Rain czy Detroit: Become Human. Po raz kolejny możemy spodziewać się hybrydy przygodówki, gry akcji i interaktywnego filmu, lecz tym razem będzie ona osadzona w świecie Gwiezdnych wojen. Konkretnie będziemy świadkami (a właściwie uczestnikami) wydarzeń rozgrywających się jakieś 200 lat przed tym, co znamy z pierwszego epizodu sagi. Po raz pierwszy w historii gier zawędrujemy do regionu Zewnętrznych Rubieży w złotym wieku Zakonu Jedi.

W Star Wars Eclipse ma być znacznie więcej faktycznej akcji niż w poprzednich grach studia Quantic Dream. Niezmiennie jednak podejmowane przez nas decyzje będą miały olbrzymi wpływ na ciąg dalszy opowieści. To brzmi jak dobra zapowiedź, a zwiastun potwierdza, że zdecydowanie jest na co czekać – zobacz go już teraz…

Obejrzyj zwiastun zapowiadający Star Wars Eclipse:

Niestety nie wiemy, ile przyjdzie nam czekać. Ba, nie wiemy nawet na jakie urządzenia trafi Star Wars Eclipse. Spodziewamy się oczywiście, że będą to konsole obecnej generacji i pecety.

Źródło: Quantic Dream