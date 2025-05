Alcatel powraca. Pierwszy smartfon po latach wygląda znajomo

Alcatel wraca do świata żywych i chce rywalizować z… Samsungiem Galaxy S25 Ultra.

Ostatni jak dotąd smartfon z Alcatela został wydany w 2022 roku. Na początku kwietnia właściciel marki zapowiedział jednak jej powrót, a teraz rzucił nieco światła na temat pierwszego reprezentanta nowej linii telefonów.

Alcatel V3 Ultra z rysikiem na pierwszym zdjęciu

Indyjski oddział Alcatela opublikował zdjęcie, na którym uwieczniono opakowanie nadchodzącego telefonu. Potwierdza ono, że - na co wskazywały już wcześniejsze zapowiedzi - za sprawą wbudowanego rysika będzie to budżetowa alternatywa dla Samsunga Galaxy S25 Ultra. Ta rywalizacja najwidoczniej ma być zresztą akcentowana przez samą nazwę - Alcatel V3 Ultra.

Alcatel V3 Ultra (fot. @MadhavSheth1 / X)

Na opakowaniu widoczny jest jedynie przód oraz szkic tylnego panelu smartfonu, ale tyle wystarczy, by dostrzec uderzające podobieństwo do modelu TCL 50 Pro NXTPAPER. Co nie dziwi, bo przecież w 2005 roku to właśnie TCL wziął na siebie opiekę nad marką Alcatel na rynku komórek, mimo że sama firma Alcatel-Lucent należy aktualnie do Nokii.

TCL 50 Pro NXTPAPER

Na wyglądzie podobieństwa się najwidoczniej się nie skończą, bo producent potwierdził już, że Alcatel V3 Ultra także zostanie wyposażony w ekran wykonany w technologii NXTPAPER. Użytkownicy mogą więc liczyć na optymalizacje pod kątem czytania, w tym antyrefleksyjną powłokę.

Pixel 9 Pro XL i TCL 50 Pro NXTPAPER

Niestety Alcatel V3 Ultra został póki co zapowiedziany jedynie w Indiach. Samo wskrzeszenie marki zostało zresztą zorganizowane w ramach rządowego programu "Made in India", którego celem jest stymulacja krajowej gospodarki.