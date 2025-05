Człowiek vs superkomputer. Japońskie wyzwanie, którego nie da się wygrać

Czy człowiek może być szybszy od superkomputera? Podczas targów Nico Nico Super Conference w Japonii zorganizowano nietypowe wyzwanie, w którym uczestnicy mogli zmierzyć się z superkomputerem Fugaku.

Podczas targów Nico Nico Super Conference w Japonii Centrum Nauk Obliczeniowych RIKEN zorganizowało nietypowe wyzwanie, mające na celu zobrazowanie możliwości współczesnych superkomputerów. Zwiedzający stoisko RIKEN mogli stanąć do pojedynku z jednym z najpotężniejszych komputerów świata – superkomputerem Fugaku.

Człowiek vs superkomputer

Jak opisuje Tom's Hardware, zadanie było proste: w ciągu 10 sekund rozwiązać jak najwięcej łamigłówek liczbowych w grze „Super Keisan Battle”. Tym samym uczestnicy mieli szansę spróbować swoich sił przeciwko maszynie stworzonej do wykonywania obliczeń w skali niemal niewyobrażalnej.

Fugaku, opracowany przez RIKEN i firmę Fujitsu, oparty jest na procesorach ARM Fujitsu A64FX. W teście LINPACK osiąga wydajność przekraczającą 442 petaflopy, a dzięki ponad 7,6 miliona rdzeni obliczeniowych jest w stanie wykonywać niewyobrażalne ilości operacji równocześnie. Został zaprojektowany z myślą o rozwiązywaniu złożonych problemów w takich obszarach jak medycyna, badania klimatyczne, analiza ryzyka katastrof czy optymalizacja planów ewakuacji.

Zadanie z góry skazane na porażkę

Na zwycięzcę czekała nietypowa nagroda – „Fugaku One-Day Unlimited Ticket”, czyli darmowy dostęp do superkomputera na cały dzień. Organizatorzy nie ukrywali jednak, że było to wyzwanie „niemożliwe do wygrania” z Fugaku.

Ludzie biorący udział w rywalizacji rozwiązywali zazwyczaj 10–11 zadań w ciągu 10 sekund. Najlepsi osiągali wynik 13. Dla porównania, superkomputer Fugaku w tym samym czasie jest w stanie rozwiązać około 442 sekstylionów (czyli 442 000 000 000 000 000 000 000 000) zadań – to około 34 tryliardy razy więcej niż najlepszy ludzki wynik.

Uczestnicy, którym nie udało się wykonać zadania, otrzymywali nagrodę pocieszenia – miniaturowy model superkomputera Fugaku.