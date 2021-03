Lubicie filmową trylogię Obcy? Być może przypadnie Wam do gustu również Aliens: Fireteam, które ma do niej nawiązywać i rzecz jasna stawiać w centrum uwagi tytułową formę życia.

Aliens: Fireteam pozwoli postrzelać do ksenomorfów

Aliens: Fireteam to zapowiedziana właśnie gra, którą przygotuje Cold Iron Studios. Od razu wyjaśnijmy istotną kwestię, a mianowicie zasady rozgrywki. To kooperacyjna (trzech graczy lub gracz + dwie postacie AI) strzelanka z elementami survivalu, w której akcja zostanie przedstawiona z perspektywy trzeciej osoby. W walce o przetrwanie trzeba będzie zmierzyć się z 20 typami wrogów, w tym 11 ksenomorfami w różnych stopniach ewolucji. Pomóc ma zróżnicowany arsenał i odpowiednia współpraca we wspomnianej drużynie składającej się z przedstawicieli 5 klas postaci (Gunner, Demolisher, Technician, Doc oraz Recon). Niekiedy najlepszym rozwiązaniem będzie nie otwarte starcie, ale ukrycie się za osłoną.

Dla niektórych smaczkiem będzie fakt, iż akcję Aliens: Fireteam osadzono w uniwersum znanym z filmowej trylogii Obcy. To druga podobna zapowiedź, bo ostatnio usłyszeliśmy też o nowym serialu cofającym się do filmów z Sigourney Weaver. Tutaj wydarzenia mają rozgrywać się 23 lata po tych z owej trylogii.

Na premierę Aliens: Fireteam nie będziemy długo czekać

Jeśli spodobały Wam się pierwsze informacje to zapewne odnotujecie to, jak prezentuje się lista platform docelowych Aliens: Fireteam. Jest dość okazała, bo obejmuje PC z Windows, a także konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X oraz Xbox One.

Jeśli plany producenta i wydawcy nie ulegną zmianie, od zapowiedzi do premiery nie minie w tym przypadku wiele czasu. Aliens: Fireteam ma bowiem trafić w ręce graczy już latem.

