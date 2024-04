Mamy to! Zainstalowałem na iPhonie pierwszy alternatywny sklep z aplikacjami

Na ten dzień czekało wielu. Jeśli nie podobają ci się warunki panujące w App Storze, możesz zainstalować na iPhonie alternatywny sklep z aplikacjami. I to bez żadnego kombinowania.

Jak wiemy, Unia Europejska wymusiła na Apple’u gruntowną przebudowę systemu iOS. Producent iPhone’ów został zmuszony m.in. do otwarcia swojej platformy na alternatywne sklepy z aplikacjami. Pojawienie się pierwszego było zatem kwestią czasu.

AltStore PAL już do pobrania na iPhone’a. Ma aplikacje, których nie znajdziesz w App Storze

AltStore nie jest projektem zupełnie nowym. Powstał w 2019 roku i od niemal 5 lat umożliwia instalację aplikacji niedostępnych w App Storze, choć dotychczas wykorzystywał luki systemu iOS i wymagał grzebania w ustawieniach deweloperskich.

Nowa wersja sklepu - nazwana AltStore PAL - powstała w oparciu o zmiany w europejskim prawie. Użytkownicy w Europie mogą ją swobodnie zainstalować na dowolnym iPhonie z systemem iOS 17.4 lub nowszym.

Jest jednak haczyk. Dostęp do sklepu wymaga uiszczenia opłaty rocznej w wysokości 1,85 euro (ok. 8 zł). Twórcy argumentują to koniecznością pokrycia prowizji, którą Apple nałożył na wydawców, również tych niezależnych.

W zasadzie jest jeszcze jeden haczyk. Unijne przepisy obejmują wyłącznie system iOS, dlatego instalacja alternatywnych sklepów możliwa jest jedynie na iPhone’ach. iPadOS traktowany jest jako oddzielna platforma, która - z uwagi na mniejszą bazę użytkowników - nie podlega pod nowe wymogi, a Apple sam z siebie nie zdecydował się na ujednolicenie doświadczenia.

AltStore PAL - jak zainstalować alternatywny sklep z aplikacjami na iPhone’a?

Sklep AltStore PAL można pobrać ze strony altstore.io, choć - co istotne - da się to zrobić jedynie z poziomu przeglądarki Safari. Przed rozpoczęciem pobierania konieczne jest uiszczenie wspomnianej opłaty, co można zrobić podpinając kartę lub korzystając z Apple Pay.

Podczas pierwszej próby pobrania sklepu ujrzałem komunikat, że ustawienia mojego iPhone’a nie zezwalają na instalację sklepu.

Udałem się więc do Ustawień, a tam czekała już na mnie zakładka, z poziomu której mogłem udzielić niezbędnej zgody.

Następnie wróciłem na altstore.io i rozpocząłem pobieranie raz jeszcze. Tym razem się udało, choć wymagało to udzielenia jeszcze jednej zgody.

Po krótkiej instalacji sklep AltStore PAL pojawił się na pulpicie mojego iPhone’a.

I tyle. Pobieranie z AltStore PAL darmowych aplikacji nie wymaga nawet logowania do sklepu.

Baza aplikacji AltStore PAL jest skromna, ale żadnej nie znajdziesz w App Storze

Na start twórcy przygotowali… dwie aplikacje. Są to:

Delta - emulator konsol NES, SNES oraz Nintendo 64.

Clip - menedżer schowka, z poziomu którego można uzyskać dostęp do wszystkich kopiowanych treści.

Interfejs sklepu przypomina z grubsza ten znany z App Store'a. Karta aplikacji zawiera szczegółowy opis, zrzuty ekranu, historię wersji oraz przycisk pobierania.

Delta to program całkowicie darmowy i pozbawiony reklam. Aby otrzymać dostęp do apki Clip trzeba wesprzeć twórców kwotą minimum 1,23 euro (ok. 5,30 zł) miesięcznie za pośrednictwem platformy Patreon.

Pobieranie na iPhone’a programów z alternatywnego sklepów jest banalnie proste, choć iOS każdorazowo przypomina, że dana apka pochodzi z niezależnego źródła.

Alternatywne sklepy z aplikacjami na iPhone’a to duża rzecz, ale nie obyło się bez minusów

Samo istnienie alternatywnych sklepów z aplikacjami na iOS ma masę zalet. Niezależni wydawcy w teorii będą mogli oferować niższe ceny czy programy, które w innych okolicznościach w ogóle nie byłyby na iPhone’ach dostępne. Tak jest w przypadku apki Clip, którego działanie jest niezgodne z regulaminem App Store’a, więc dzięki AltStore PAL użytkownicy przynajmniej mają wybór.

Cała zmiana ma jednak swoją ciemną stronę, co widać po aplikacji Delta. Emulator konsol retro jest zgodny z nowym regulaminem App Store’a, więc mógłby być dystrybuowany za jego pośrednictwem. I poza Unią Europejską jest. W krajach, w których twórca miał taką możliwość, zdecydował się jednak na udostępnienie apki wyłącznie za pośrednictwem własnego sklepu.

Można oczekiwać, że podobną drogą pójdą inni twórcy. Zamiast godzić się na zasady panujące w App Storze niektórzy będą woleli umieścić swoje programy w którymś z alternatywnych sklepów lub otworzyć własny. Za kilka lat może się więc okazać, że użytkownicy iPhone’ów będą skazani na zarządzanie aktualizacjami i płatnościami z poziomu różnych sklepów, co wpłynie negatywnie na komfort korzystania z systemu iOS. Coś za coś.

