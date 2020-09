Eleganckie, dobrze wykonane i z funkcjami dla aktywnych. To właśnie nowe smartwatche Amazfit GTR 2 i GTS 2, które wreszcie doczekały się oficjalnej prezentacji.

Oto nowe, udoskonalone smartwatche Amazfit GTR 2 i GTS 2

Smartwatche Amazfit GTR 2 i GTS 2 ujrzały światło dzienne. Najważniejszą nowinką w drugiej generacji jest optyczny sensor BioTracker 2 PPG, który pozwala na monitorowanie nie tylko pulsu, ale też poziomu nasycenia krwi tlenem. Skuteczność sięga podobno (to znaczy: według zapewnień producenta) 96 procent, co brzmi naprawdę dobrze. Nieźle spisywać mają się również nowy monitor snu oraz ulepszony system oceny stanu zdrowia.

Nowe, zamknięte w solidnych obudowach, Amazfity oddają do naszej dyspozycji 12 trybów sportowych, a do tego są w stanie samodzielnie wykryć aktywność. Monitorują bieganie, chodzenie, jazdę na rowerze czy pływanie – to ostatnie jest możliwe dzięki wodoszczelności do 50 m. Łączność Bluetooth i Wi-Fi oraz system GPS stanowią dopełnienie całości.

Czym różni się GTR 2 od GTS 2? A ile te nowe smartwatche będą kosztować?

Między sobą różnią się właściwie tylko wyświetlaczami: GTR 2 ma okrągły ekran w formacie 1,39 cala, a GTS 2 – prostokątny o przekątnej 1,65 cala. W obu przypadkach jest to panel typu AMOLED o stosunkowo wysokiej jasności na poziomie 450 nitów. Z tego wynikają też różnice w czasie działania: ten pierwszy wytrzymuje do 14 dni przy typowym użytkowaniu, drugi – połowę tego czasu.

Ceny smartwatchów Amazfit GTR 2 i GTS 2 rozpoczną się od około 150 dolarów. Początkowo – jak zwykle – będą dostępne wyłącznie w chińskich sklepach.

Źródło: Gizmochina, Huami

Czytaj dalej o smartwatchach: