Apple Watch SE ma pomóc Apple w jeszcze większym stopniu zdominować sektor inteligentnych zegarków. Już widać, że producent ma bardzo duże szanse osiągnąć ten cel.

Tańszy smartwatch Apple to Apple Watch SE. Ile kosztuje?

Jeszcze przed startem dzisiejszej konferencji Apple było pewne, że poza Apple Watch Series 6 zaprezentowany zostanie drugi, tańszy smartwatch. Dokładnie tak się stało. Apple Watch SE nie jest może tak tani jak sugerowały najbardziej optymistyczne przecieki, ale trzeba przyznać, że dość blisko mu do droższego brata.

Ceny zaczynają się tutaj od 1299 złotych. Ogólnie rzecz biorąc jest to spora kwota. Jeśli jednak weźmiemy poprawkę na standardy Apple, można określać ją mianem dość przystępnej. Oczywiście bardzo łatwo można domyślić się, co Apple chce osiągnąć. Chociaż zdecydowanie dominuje na rynku wearables widzi potencjał na jeszcze większe zdystansowanie konkurentów. Może się udać, ponieważ mamy tu do czynienia z tym samym zabiegiem co w przypadku iPhone'a SE, czyli produktem stanowiącym pomieszanie z poplątaniem topowych i tańszych propozycji Apple, który w końcowym rozrachunku budzi duże zainteresowanie.

Apple Watch SE to nieco okrojony Apple Watch Series 6

Cena Apple Watch SE bardzo dobrze oddaje jego miejsce w hierarchii inteligentnych zegarków, jakie będzie obecnie oferować Apple. Wyglądem i gabarytami przypomina Apple Watch Series 6. Wnętrze ma jednak słabsze, ale mimo to lepsze niż to, jakim dysponuje Apple Watch Series 3.

Podobnie jak w przypadku Apple Watch Series 6 należy spodziewać się tutaj dwóch wariantów z kopertami 44 mm oraz 40 mm i wodoodporności do 50 metrów. Zabraknie wprawdzie wariantów z kopertami ze stali nierdzewnej, ale ograniczenie się do tych aluminiowych nie powinno być w tym przypadku dramatem.

Tym bardziej, że funkcjonalność będzie niemal identyczna, tańszy model nie zaoferuje tylko i aż czujnika natlenienia krwi oraz czujnika pracy serca (EKG). Poza tym różnicą wymagającą odnotowania jest słabszy procesor (ale jednocześnie szybszy niż ten w Apple Watch Series 3).

Wróżycie Apple Watch SE sukces?

