Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro i GTS 3 to smartwatche, które pod względem podstawowej funkcjonalności są niemal bliźniacze. Największe różnice widoczne są w wyglądzie. Każdy jest wart uwagi.

Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro i GTS 3 to smartwatche nie tylko na trening

Nowe, wypasione smartwatche chińskiego producenta różnią się przede wszystkim ekranami. Podobnie jak jego poprzednik Amazfit GTR 3 ma okrągły, 1,39-calowy wyświetlacz AMOLED z trybem Always-on. W modelu z dopiskiem „Pro” ekran jest większy (ma 1,45 cala) i zajmuje 70,6% powierzchni przedniego panelu, co jest najlepszym wynikiem w całej ofercie tego producenta. Jest też wreszcie GTS 3, którego wyświetlacz jest (po pierwsze) prostokątny i (po drugie) jeszcze większy, bo mówimy tu o przekątnej 1,75 cala. Na każdym z tych ekranów może pojawić się jedna z ponad 100 różnych tarcz oraz kluczowe informacje.



Amazfit GTS 3

Nowe smartwatche spod znaku Amazfit wyświetlają powiadomienia z telefonu, a także wyniki pomiarów dokonywanych przez liczne sensory w środku. Monitorują puls, natlenienie krwi, stres czy oddech – dokładny pomiar wszystkich czterech parametrów naraz trwa zaledwie 45 sekund, dzięki technologii BioTracker 3.0. Nie zabrakło także funkcji monitorowania czasu i jakości snu.

GTR 3, GTR 3 Pro i GTS 3 obsługują przeszło 150 trybów sportowych (o 60 więcej niż ich poprzednicy), a 8 dyscyplin potrafią wykryć samodzielnie. Wykorzystują też nowy chip GPS, który ma być o 20% szybszy i o 40% dokładniejszy. Dopełnieniem całości są mini aplikacje systemu Zepp OS, takie jak kalendarz, kalkulator, notatnik czy licznik wypitych szklanek wody. Amazfit GTR 3 Pro pozwala dodatkowo na prowadzenie rozmów głosowych. Warto podkreślić, że zegarki są kompatybilne z takimi usługami jak Apple Health, Google Fit czy Strava.



Amazfit GTR 3

Ile kosztują smartwatche Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro i GTS 3?

Modele GTS 3 i GTR 3 mają silikonowe paski i oba zostały wycenione na 180 dolarów. Wariant z dopiskiem „Pro” cechuje się opaską skórzaną i kosztuje o 50 dolarów więcej. We wszystkich trzech przypadkach do wyboru jest kilka wariantów kolorystycznych. Dodajmy na koniec, że GTS 3 i GTR 3 Pro działają do 12 dni między ładowaniami, a podstawowy GTR 3 – nawet 21 dni.

Źródło: Zepp Health, Gizmochina, GSMArena