Polar zaktualizował swoją kolekcję zegarków sportowych: Polar Grit X Pro Titan to specjalnie wzmocniona wersja modelu klasy premium, Vantage V2 SHIFT jest propozycją z gatunku uniwersalnych, a Unite doczekał się nowych wersji kolorystycznych i funkcji.

Polar Grit X Pro Titan to superwytrzymały zegarek sportowy klasy premium

Polar Grit X Pro Titan to najnowszy zegarek sportowy klasy premium w ofercie producenta z fińskiego Kempele. Może pochwalić się równie szeroką funkcjonalnością (na czele z zaawansowaną nawigacją, inteligentnym monitoringiem energii i precyzyjnym pomiarem aktywności) i długim czasem działania (do 7 dni z włączonym pomiarem tętna), a przy tym jest o 12% lżejszy i ultrawytrzymały. Zawdzięcza to konstrukcji z lotniczego tytanu oraz wodoodpornemu paskowi FKM.



Polar Grit X Pro Titan

Polar Grit X Pro Titan zachęca do przygód w terenie, oferując nowe ekrany outdoorowe (z danymi barometrycznymi czy współrzędnymi geograficznymi), zaawansowane funkcje nawigacyjne (takie jak profile tras czy kierowanie zakręt po zakręcie) oraz przypomnienia o uzupełnianiu węglowodanów i płynów. Kosztuje 2749 złotych.

Zegarki Polar Vantage V2 i Unite z aktualizacją

W ramach nadchodzącej aktualizacji zegarki Polar Unite oraz Vantage V2 otrzymają nowe funkcje. Ten pierwszy wzbogaci się o podsumowanie tygodnia (ze statystykami), źródła energii (podzielone na węglowodany, białka i tłuszcze) oraz tryb nadawania tętna (umożliwiający połączenie gadżetu z aplikacjami treningowymi). Będzie w dodatku dostępny w dwóch nowych wariantach kolorystycznych: czerwonym i cyraneczkowym.



Polar Vantage V2 SHIFT Edition

Polar Vantage V2 również otrzyma tryb nadawania tętna, a dodatkowo funkcje nawigacyjne (profile tras i powrót do domu) oraz funkcje outdoorowe (podstawowe dane wyświetlane na zawsze włączonym ekranie). Na rynku debiutuje także nowa wersja urządzenia – Vantage V2 SHIFT Edition – z dwoma (łatwo wymienialnymi) paskami w zestawie: wygodnym i wytrzymałym FKM oraz eleganckim skórzanym. Jego cena to 2449 zł (o 200 zł więcej niż za wariant podstawowy).

Źródło: Polar, informacja własna