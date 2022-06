Nadchodzące Amazon Prime Day 2022 to dla subskrybentów Prime Gaming okazja, aby dodać do swojej biblioteki ponad 30 gier - i to za darmo. Jakie tytuły znajdą się na liście darmowych do pobrania?

Amazon Prime Day 2022 i ponad 30 darmowych gier w Prime Gaming

Amazon rozpycha się szeroko, aby zyskać kolejnych subskrybentów usługi Prime Gaming. Pomijając już tak oczywistą kwestię, jak atrakcyjna cena zaledwie 49 zł za cały rok, to każdego miesiąca poznajemy kolejne tytuły, które można pobrać w ramach abonamentu zupełnie za darmo. Dla wielu to świetna okazja do sprawdzenia mniej znanych, choć ciekawych gier - ale też zyskania dostępu do naprawdę „dużych” tytułów.

Wypróbuj Amazon Prime Gaming za darmo Chcesz sprawdzić Prime Gaming za darmo? Zarejestruj się tutaj i odbierz 30-dniowy okres próbny bez żadnych opłat.

W ramach zbliżającego się Prime Day 2022 (od 12 do 13 lipca), subskrybenci usługi Prime Gaming mogą otrzymać aż 30 nowych gier, z czego potwierdzone zostały na razie:

GRID Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed: Heat

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

Jeszcze przed samym Prime Day 2022, od 21 czerwca dla subskrybentów Prime Gaming, Amazon przygotował długą listę niezależnych gier do zapisania w swojej bibliotece:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year: 10 Pack

Rain World

Road Trip: 3 Pack

Samurai Showdown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

To jak, który tytuł zainteresował Was najbardziej? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Amazon