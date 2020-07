Zainteresowały Was zapowiedzi New World? Jeśli tak, to najnowsze informacje związane tym tytułem nie zabrzmią najlepiej. Premiera została opóźniona.

Amazon opóźnia premierę New World

Ostatnie plany zakładały, że jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się beta testy, a premiera finalnej wersji odbędzie się 25 sierpnia. Komunikat wydany przez twórców nie pozostawia jednak wątpliwości, nie uda się tych terminów dotrzymać. Co gorsze, opóźnienia będą spore.

Obecnie Amazon Games zakłada, że zarówno beta testy jak i premiera finalnej wersji odbędą się wiosną 2021 roku. Wyjątek zaplanowano dla graczy, którzy do tej pory zdążyli zapisać się do beta testów lub kupili New World w przedsprzedaży. Zainteresowani z tego grona będą mogli przekonać się (od 25 sierpnia), jak gra wygląda na ten moment.

A message regarding New World’s official launch and Closed Beta.



Full Notice Herehttps://t.co/vYfDgEBs5m pic.twitter.com/BXwPkHD2no — New World (@playnewworld) July 10, 2020

New World ma być dzięki temu lepsze

Zdecydowana większość twórców w przypadku tego typu komunikatów przedstawia niemal identyczne wyjaśnienia. Wyjaśnienia mówiące o tym, iż powodem przełożenia premiery jest chęć jak najlepszego dopracowania gry i oddania jej w ręce graczy w lepszym stanie. Dokładnie takich samych argumentów używa Amazon Games.

I dość trudno z nimi dyskutować, bo lepiej poczekać dłużej, ale cieszyć się przyjemniejszą rozgrywką. Pozostaje trzymać kciuki za to, iż twórcy faktycznie dobrze wykorzystają dodatkowy czas. A także za to, aby obecny poślizg był ostatecznym, bo nie będzie przecież jedynym (pierwotnie premierę planowano nie na sierpień, ale na maj). A oczekiwania względem tego MMO są dość spore.

Źródło: @playnewworld

