Podczas konferencji Amazon Re:Mars, Rohit Prasad – starszy wiceprezes Alexy, zaprezentował zaskakującą funkcję. Naśladowanie głosów ma być sposobem na upamiętnienie bliskich, którzy już odeszli.

Jakiś czas temu Somnium Space ogłosiło, iż planuje prace nad umożliwieniem rozmów z bliskimi po ich śmierci. Amazon najwyraźniej również uznał to za świetny pomysł i obecnie pracuje nad systemem, który sprawi, że Alexa będzie mogła naśladować dowolny głos, już po odsłuchaniu jednominutowego nagrania.

Jaki jest cel tej funkcji?

Zgodnie ze słowami Rohita Prasada, celem jest sprawić, by zachować wspomnienia po utracie kogoś bliskiego.

Chociaż sztuczna inteligencja nie może wyeliminować bólu utraty, z pewnością może sprawić, że wspomnienia będą trwać.

Podczas konferencji zaprezentował on film demonstracyjny, w którym Alexa czytała dziecku głosem jego niedawno zmarłej babci. Jak na razie jednak nie zaprezentowano żadnego harmonogramu, który by określał kiedy i czy w ogóle ta funkcja zostanie udostępniona publicznie.

Skąd kontrowersje?

Eksperci od bezpieczeństwa od dawna obawiają się, że narzędzia audio, które wykorzystują technologię zamiany tekstu na mowę do tworzenia syntetycznych głosów, utorują drogę do nowych oszustw. Warto przypomnieć tutaj incydent, jaki miał miejsce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 2020 roku. Cyberprzestępcy wykorzystali sfałszowany głos dyrektora jednej z firm, by oszukać kierownika jednego z banków i przejąć 35 milionów dolarów.

Przestępstwa związane z fałszywym dźwiękiem są mimo wszystko nadal stosunkowo nietypowe, a narzędzia dostępne dla oszustów są na razie stosunkowo prymitywne.

Co sądzicie o zaprezentowanej funkcji Alexy? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: engadget.com