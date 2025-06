Zapasowy smartfon, a może laptop, z którym nie wiesz co zrobić? Okazuje się, że Polacy trzymają w domach mnóstwo niepotrzebnej elektroniki. Dzięki badaniu OLX, znamy konkretne wartości.

Każdy z nas posiada w domu, biurze lub w samochodzie sprzęty elektroniczne, których nie używa. Niekiedy jest to zapasowy smartfon lub laptop, czasem stary sprzęt kuchenny albo nietrafiony prezent, z którym nie wiemy, co zrobić. Pozornie bezużyteczna elektronika ma jednak swoją wartość. Dzięki raportowi przygotowanemu przez serwis OLX wiemy, ile wynosi. Okazuje się, że suma jest tak duża, że można ją pokazać jako procent polskiego PKB. Unia Europejska walczy z elektrośmieciami (np. wprowadzając ujednolicone złącze ładowania dla urządzeń mobilnych), my też możemy zadbać o zmniejszenie ich liczby.

OLX oszacował wartość nieużywanej elektroniki

Z badania OLX wynika, że łącznie mamy w domach nieużywany sprzęt elektroniczny o wartości 112 mld zł. Ta ogromna suma stanowi równowartość ok. 3% rocznego PKB Polski. Jeśli zestawimy ją z liczbą gospodarstw domowych w Polsce, okazuje się, że w przeciętnym domu znajduje się ponad 18 nieużywanych sprzętów elektronicznych. Ich wartość to średnio nieco ponad 6100 zł.

OLX podaje też średnią wartość poszczególnych sprzętów, które zalegają w naszych domach (w przeliczeniu na osobę):

telewizor: 701 zł

laptop lub komputer: 691 zł

sprzęty AGD: 670 zł

smartfon lub telefon: 554 zł

Nieużywana elektronika - co trzymamy w domach?

Aż 92% osób uczestniczących w badaniu ma w domu nieużywany smartfon lub telefon. Przeciętnie są ich ponad dwa na osobę. 13% badanych przyznało, że ma ich aż pięć lub więcej.

72% ankietowanych ma w domu niepotrzebny laptop lub komputer. Nieco rzadziej trzymamy w domach nieużywany sprzęt AGD - mikser, toster, żelazko itp. Znajdziemy je w ponad 66% polskich gospodarstw. 60% osób ma też co najmniej jeden stary telewizor.

Co robimy z niepotrzebną elektroniką (a co powinniśmy robić)?

Prawie 40% Polaków decyduje się na sprzedaż starego sprzętu elektronicznego. Co ósma osoba (czyli 12,5%) przekazuje go do recyklingu - np. do punktu zbiórki. Aż 18% badanych po prostu trzyma takie sprzęty w domu - „na zapas”.

Sprzedaż niepotrzebnych urządzeń zdecydowanie wydaje się dobrym pomysłem. Dzięki temu elektronika może dostać drugie życie, a my - trochę gotówki. Warto pamiętać, że z czasem wiele sprzętów traci na wartości - po prostu się starzeją. Oddanie lub sprzedaż to także gest w stronę środowiska. Mniej elektrośmieci i większe wykorzystanie zasobów to coś, na czym skorzystamy wszyscy. Warto też pamiętać, że wyrzucenie elektrośmieci w nieodpowiedni sposób może wiązać się ze sporą grzywną.

Już teraz ponad 80% uczestników badania OLX kupuje lub sprzedaje elektronikę z drugiej ręki:

35% - zarówno kupuje, jak i sprzedaje,

24,8% - tylko kupuje,

23,1% - tylko sprzedaje.

Dane dotyczą całego roku 2024.

Zachęcamy do zadania sobie pytania: skoro prawie każdy ma w domu nieużywany telefon - ile Ty ich masz?

Źródło: OLX