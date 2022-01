O ile z PS Plus czy Games with Gold bywa różnie, o tyle do Amazon Prime Gaming ciężko mieć ostatnio jakieś większe pretensje. Również w przypadku oferty na luty powodów do narzekań raczej być nie powinno, aczkolwiek trzeba przyznać, że Amazon spuścił trochę z tonu.

Amazon Prime Gaming – Stellaris do odebrania za darmo

Ujawniono kolejną partię gier i łupów, które już w lutym odbierzemy za darmo dzięki Amazon Prime Gaming. Od 1 lutego członkowie Amazon Prime będą mogli zdobyć pięć darmowych gier, w tym świetną grę strategiczną z gatunku 4X – Stellaris. Jak zawsze, członkowie Prime mogą również zdobyć liczne gadżety do popularnych gier, w tym Destiny 2, Splitgate, FIFA 22 i nowo wydanej strzelanki kooperacyjnej – Rainbow Six Extraction.

Stellaris to strategiczna gra utrzymana w klimacie science-fiction opracowana przez studio Paradox, która pierwotnie ukazała się w 2016 roku. Naszym głównym zadaniem jest stworzenie galaktycznego imperium poprzez odkrywanie nowych planet, interakcję z różnymi gatunkami zarówno w przyjazny, jak i wrogi sposób oraz eksploracja galaktycznego świata. Całość dopełnia system proceduralnego generowania map, natomiast sama produkcja w serwisie Metacritic zebrała oceny na poziomie 78/100. Poniżej znajdziecie pełną listę darmowych gier do odebrania już od 1 lutego:

Amazon Prime Gaming – darmowe gry w lutym:

Stellaris

As Far As The Eye

Ashwalkers: A Survival Journey

Double Kick Heroes

Golazo Soccer League

Do odebrania również liczne gadżety

Darmowe gry, to nie jedyna atrakcja Amazon Prime Gaming. To również liczne gadżety, czy waluty, które można wykorzystać w grach. Tym razem prym wiedzie pakiet do Rainbow Six Extraction. Ten kosmetyczny dodatek zawiera ekskluzywny mundur z nakryciem głowy dla każdego operatora. Gracze FIFA 22 mogą pobrać dodatkową zawartość do Ultimate Team, w tym siedmiu graczy klasy Gold.

Na sam koniec przypomnijmy, że do 31 stycznia 2022 roku można jeszcze odebrać dziewięć darmowych gier, które dostępne są w styczniowej ofercie Amazon Prime Gaming.

Jak Wam się podoba Amazon Prime Gaming na luty? Skorzystacie, czy może tym razem odpuścicie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Amazon Prime Gaming