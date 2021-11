Właśnie poznaliśmy gry, które w ramach abonamentu Amazon Prime będziemy mogli odebrać całkowicie za darmo. I wiecie co? Grudniowa oferta jest równie atrakcyjna, co grudniowa.

Wygląda na to, że Amazon poważnie myśli nad rozwojem usługi Amazon Prime. Przypomnijmy, że w ramach abonamentu, który kosztuje grosze, nie musimy płacić za transport oraz otrzymujemy dostęp do platformy Amazon Prime Video, gdzie z kolei możemy obejrzeć oryginalne produkcje, takie jak, chociażby Koło Czasu. Dla graczy natomiast Amazon Prime oferuje możliwość odebrania co miesiąc darmowych gier. I jeśli oferta listopadowa była dla Was atrakcyjna, to ta grudniowa również powinna sprostać Waszym oczekiwaniom. Po raz kolejny bowiem możemy odebrać za darmo, aż dziewięć, bardzo zróżnicowanych tytułów, także bez problemu każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Poniżej pełna lista gier:

Darmowe gry do odebrania w ramach abonamentu Amazon Prime:

Need for Speed Hot Pursuit

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie

Tales of Monkey Island Complete Pack

Kiedy natomiast będzie można odebrać wyżej wymienione tytuły? Już niebawem bowiem od 1 grudnia 2021 roku. Warto tutaj również wspomnieć, że nie tracimy dostępu do odebranych produkcji, nawet w momencie rezygnacji z subskrypcji. Produkcje zarówno z oferty grudniowej, jak i każdej innej możemy również odebrać, korzystając z 30-dniowego darmowego okresu próbnego, jednak widząc gry, jakie Amazon udostępnia, w ramach abonamentu myślę, że warto z niego korzystać.

Jak Wam się podoba grudniowa oferta Amazon Prime Gaming? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy planujecie skorzystać z oferty.

Źródło: Prime Gaming