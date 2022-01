Amazon właśnie ujawnił listę darmowych gier, które będziemy mogli odebrać dzięki Amazon Prime Gaming. I choć na oficjalne potwierdzenie musieliśmy chwilę poczekać, to koniec końców było warto! Zobaczcie sami.

Choć od momentu debiutu Amazon Prime w Polsce minęło już trochę czasu, to wszystko wskazuje na to, że nie prędko przyjdzie nam zrezygnować z subskrypcji. Wszak w ramach abonamentu, który kosztuje zaledwie 49 zł rocznie, otrzymujemy dostęp do Amazon Prime Video (tutaj sprawdzisz najlepsze seriale i filmy do obejrzenia na platformie), opcję darmowej dostawy oraz comiesięczną dawkę darmowych gier w ramach usługi Amazon Prime Gaming. I jeśli wydawało Wam się, że raczej nic nie przebije tytułów oferowanych za darmo w listopadzie, czy grudniu, to koniecznie zobaczcie, jakie gry odbierzemy za darmo w styczniu.

Amazon Prime Gaming – darmowe gry na styczeń:

Star Wars Jedi: Fallen Order

Total War: WARHAMMER

World War Z: Aftermath

Two Point Hospital

WRC 7

Abandon Ship

In other Waters

Paper Beast: Folded Edition

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

Wszystkie wyżej wymienione tytuły można już odebrać. Najciekawiej w tym zestawieniu prezentują się pierwsze dwie produkcje. Star Wars Jedi: Fallen Order to gra akcji, osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen, za którą odpowiada studio Respawn Entertainment. W serwisie Metacritic produkcja uzyskała ocenę 79/100. Z kolei Total War: Warhammer, to strategia turowa, za którą odpowiada studio Creative Assembly. Warto tutaj dodać, że jest to idealny moment, aby rozpocząć przygodę z serią Total War: Warhammer, ponieważ w lutym swoją premierę będzie miała 3. część serii.

Jak Wam się podoba styczniowa oferta Amazon Prime Gaming? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Amazon Prime Gaming