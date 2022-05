Wśród korzystających z usługi Amazon Prime znajdują się także gracze. Co miesiąc serwowane są im prezenty. Na co mogą liczyć w czerwcu?

Nowe gry w Amazon Prime Gaming na czerwiec 2022

Far Cry 4

Escape from Monkey Island

Astrologaster

Across the Grooves

Calico

WRC 8 FIA World Rally Championship

W przyszłym miesiącu to właśnie wyżej wymienione gry mogli będą odebrać opłacający abonament Amazon Prime. Ten, który w przypadku rocznej opcji wynosi 49 złotych i słusznie oceniany jest mianem bardzo opłacalnego (bo daje więcej korzyści niż tylko interesujący nas tutaj Prime Gaming).

Czerwcowa odsłona Prime Gaming jest zróżnicowana

Jeśli chodzi o dobór gier, nie można nie zauważyć sporej różnorodności. Coś dla siebie powinni znaleźć sympatycy różnych gatunków, od strzelanek, przez przygodówki, po wyścigi.

Oczywiście przed szereg wysuwa się Far Cry 4, to jedna z odsłon doskonale znanej serii. Tyle tylko, że wcale nie najnowsza. Ba, jej premiera miała miejsce w 2014 roku. Chociaż wypada też zauważyć, że wszystkie późniejsze części nie były już tak wysoko oceniane.

Zdecydowanie najstarsza w całym zestawieniu jest przygodówka Escape from Monkey Island, cała reszta to już znacznie nowsze propozycje. Czy lepsze? Pewnie można by toczyć tu długie dyskusje. Najlepiej ocenić samemu.

Korzystacie z usługi Amazon Prime?

Źródło: PrimeGaming