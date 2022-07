Nienaganna przejrzystość, prostota obsługi i wygoda korzystania – to priorytety, jakie wytypował zespół, który przygotował nowy interfejs aplikacji Amazon Prime Video.

Nowy interfejs Amazon Prime Video

Amazon Prime Video jest jednym z najpopularniejszych serwisów streamingowych. Jego największe atuty to tani abonament i kilka naprawdę mocnych tytułów w ofercie. Wielu osobom nie podoba się jednak przestarzały interfejs. Dobra wiadomość dla nich jest taka, że właśnie falami udostępniany jest odświeżony wygląd aplikacji, upodabniający ją do konkurentów, takich jak Netflix, HBO Max czy Disney+.

Największy lifting od lat. Co się zmienia?

Amazon Prime Video po (największym od niespełna dekady) liftingu oferuje uproszczone menu nawigacyjne po lewej stronie ekranu. Korzystając z dużych ikon przełączymy się pomiędzy wyszukiwarką, stroną główną, sklepem, telewizją na żywo czy też listą zapisanych tytułów.

Na stronie głównej odnajdziemy tematyczne „karuzele”, które pomóc mają w wyborze czegoś ciekawego do obejrzenia. Oprócz rekomendacji na podstawie tego, co oglądaliśmy wcześniej, będą to między innymi rankingi TOP 10 (oparte na wynikach popularności) czy też zestawy promowanych materiałów (takich jak oryginalne produkcje Amazona).

Całe „doświadczenie” ma być bardziej dynamiczne, a przy tym dostarczać kompletu informacji od razu. Przede wszystkim błyskawicznie dowiemy się, czy dany materiał jest częścią programu Prime czy też pochodzi z odrębnego katalogu.

Ulepszeń doczekała się również wyszukiwarka. Po pierwsze: pojawią się podpowiedzi „na żywo” – podczas wpisywania zapytania. Po drugie: będzie możliwość ustawienia filtru, dzięki któremu odnajdziemy tylko tytuły danego gatunku albo dostępne w rozdzielczości 4K.

Zobacz jak wygląda nowe Prime Video:

Odświeżony interfejs Prime Video będzie udostępniany falami

Rozwijany i testowany przez półtora roku odświeżony interfejs usługi Amazon Prime Video jest udostępniany falami. Najpierw trafi na telewizory i przystawki Smart TV oraz urządzenia z Androidem, a następnie na iPhone’y oraz iPady, a także do przeglądarkowej wersji na komputery.

