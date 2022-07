Korzystający z usługi Amazon Prime muszą przygotować się na znacznie wyższy abonament. Amazon, podobno przez inflację, podniesie ceny w całej Europie.

Amazon Prime droższy o nawet 43%

Wiadomości e-mail rozsyłane do klientów nie wyglądają optymistycznie, chociaż to też odrobinę zależne od regionu. Bardzo szybko spływają doniesienia o kolejnych rynkach objętych podwyżkami. Póki co wycelowano w te najważniejsze, jak np. brytyjski (trzeci co do wielkości rynek Amazona), gdzie Amazon Prime zdrożeje z 79 do 95 funtów.

To jednak tylko jeden z przykładów. Podwyżki zostały już potwierdzone również w Niemczech (z 69 do 89,90 euro), Hiszpanii (z 36 do 49,90 euro) oraz we Włoszech (z 36 do 49,90 euro) i we Francji. To właśnie mieszkańcy tego ostatniego kraju muszą pogodzić się z największą różnicą, Amazon Prime zdrożeje tam z 49 do 69,90 euro, czyli aż o 43%. Zmiany wejdą w życie już od września.

Ceny Amazon Prime w Polsce również w górę?

Trudno uznać takie kroki za zaskakujące, zwłaszcza, że wcześniej skorygowano cenę Amazon Prime w Stanach Zjednoczonych. W branży słyszy się, że to samo czeka teraz całą Europę, a nie tylko wyżej wymienione regiony. Póki co brakuje oficjalnych informacji na temat Polski, ale wątpliwe, aby i nas to ominęło. Zwłaszcza, że obecnie zainteresowani płacą tylko 49 złotych, co powszechnie uznawane jest za świetną ofertę. W końcu to nie tylko pakiet korzyści dla kupujących w sklepie Amazon, ale też dostęp do Prime Gaming i Prime Video.

Amazon w ogóle posługuje się tutaj kosztami rocznych abonamentów, bo zdecydowana większość jego klientów stawia właśnie na tę opcję. Oczywiście preferujący opłatę na jeden miesiąc też powinni przygotować się na podwyżki (w wysokości 1 funta / 1 euro, przynajmniej w wyżej wymienionych krajach).

Podobno wszystkiemu winna inflacja

Amazon argumentuje podwyżki „zwiększoną inflacją i kosztami operacyjnymi”, rosnące koszta paliwa, transportu i przechowywania towarów w magazynach miały spowodować w rozliczeniach pierwszą od dawna kwartalną stratę. Wkrótce powinien pojawić się dokładny raport.

Korzystacie z Amazon Prime? Też sądzicie, że i nas czekają podwyżki? Jaką nową cenę obstawiacie?

Źródło: theverge, foto: unsplash