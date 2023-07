Również w sierpniu osoby korzystające z usługi Prime Gaming będą mogły odebrać zestaw przygotowanych dla nich gier. Lista jest nieco krótsza niż w kilku poprzednich miesiącach, ale przynajmniej część graczy powinna znaleźć coś dla siebie.

Zdarzało się, że Amazon rozdawał nawet kilkanaście gier. Teraz postarał się o dziewięć propozycji. Osoby korzystające z usługi Amazon Prime, i tym samym z oferowanego w jej ramach Prime Gaming, będą mogły odbierać je systematycznie na przestrzeni całego sierpnia. Poniżej możecie zapoznać się z listą gier oraz harmonogramem ich udostępniania.

Nowe gry w Prime Gaming - sierpień 2023

PayDay 2 + dodatek The Gage Mod Courier - od 3 sierpnia

Farming Simulator 19 - od 10 sierpnia

Blade Assault - od 10 sierpnia

Star Wars: The Force Unleashed 2 - od 17 sierpnia

Foretales - od 17 sierpnia

Driftland: The Magic Revival - od 17 sierpnia

In Sound Mind - od 24 sierpnia

Summertime Madness - od 31 sierpnia

Początkowo na liście pojawił się też Quake 4, ale aktualnie nie widnieje we wpisie na blogu Prime Gaming.

PayDay 2 z DLC za darmo

Nie ma tu mowy o wyłącznie mniejszych, anonimowych propozycjach. Przed szereg wysuwa się PayDay 2, bardzo popularna i lubiana strzelanka nastawiona na zabawę w kooperacji. Pozwala wcielać się w przestępców i zarabiać na wykonywaniu różnego rodzaju zleceń. To np. napady na banki inne obiekty, w których można znaleźć gotówką, porwania, a nawet cyberprzestępczość. Amazon zaoferuje ją w zestawie z dodatkiem The Gage Mod Courier (szóstym z kolei wydanym dla tej gry).

Polski akcent w sierpniowym Prime Gaming

Zaskakująco dużą popularność (przynajmniej wedle niektórych graczy) zyskał również Farming Simulator 19. To jedna z odsłon serii gier pozwalających, jak sugeruje tytuł, pokierować poczynaniami farmera. Maszyn i aktywności nie brakuje, więcej na temat rozgrywki możecie przeczytać w naszej recenzji Farming Simulator 19.

Nieco starszym, ale wciąż wartym uwagi tytułem jest Star Wars: The Force Unleashed 2 z 2010 r. To gra akcji od Aspyr Studios, którą osadzono w niezwykle popularnym uniwersum. Pozwala wcielić się w Starkillera, ucznia Dartha Vadera.

Z kolei nowszą pozycją jest np. Driftland: The Magic Revival. To polska gra przygotowana przez ekipę Star Drifters, którą przyjęto bardzo ciepło głównie w kręgach sympatyzujących z fantasy, bo z takimi klimatami mamy tu do czynienia.

Ile kosztuje Amazon Prime?

Widzieliśmy już informacje o podwyżkach wysokości tego abonamentu w zachodniej Europie, ale w Polsce nadal obowiązuje kwota 49 złotych rocznie.

Co więcej, osoby, które nie są przekonane o atrakcyjności usługi mogą skorzystać z darmowego 30-dniowego okresu próbnego.

