Widzieliśmy Spider-Mana Noir w filmie Spider-Man: Uniwersum z 2018 roku, teraz będziemy mogli go zobaczyć w aktorskim serialu produkowanym przez Amazona na jego platformę Prime Videos.

Spider-Man Noir

Spider-Man w czarnym kostiumie jest alternatywną wersją Petera Parkera żyjącego w latach 30. XX wieku w Nowym Jorku. Jest to podejście do historii tego bohatera przedstawionej w konwencji Noir, czyli czarnego filmu gangsterskiego osadzonego w dobie wielkiego kryzysu. Znany superbohater zostaje tutaj przedstawiony w charakterystyczny dla nurtu sposób, jako skrzywdzony przez życie, zgorzkniały twardziel. W odróżnieniu od swojej oryginalnej wersji moce Człowieka-Pająka wywodzą się tutaj nie od napromieniowanego pająka, ale od skrytego w afrykańskim posążku pajęczego boga, jest on też o wiele brutalniejszy od oryginału i nie stroni od zabijania swoich przeciwników.

Bohater, który pojawi się w serialu Amazona, będzie jednak różnił się od komiksowego przedstawienia, przede wszystkim tym, że nie będzie to Peter Parker, ale jak to na razie określa firma „starszy, siwowłosy superbohater z Nowego Jorku”. Opis ten niejako pasuje do osoby, która użyczyła swój głos Spider-Manowi Noir w oscarowym Spider-Man: Universum (jeśli jeszcze nie widzieliście koniecznie sprawdźcie go na Disney+), czyli do Nicolasa Cage'a. Jednak nie jest jasne czy aktor będzie brał udział w projekcie, zwłaszcza że nie został on poproszony o udział w nadchodzącej kontynuacji hitu, czyli Spider-Man: Poprzez multiwersum (premiera w czerwcu 2023).

Jakie znamy szczegóły produkcji?

Seria nie ma jeszcze oficjalnego tytułu, jednak scenariuszem zajmie się Oren Uziel, którego można kojarzyć z Zaginionego Miasta (2022), czy Paradoks Cloverfield (2018). Produkcja będzie mieć też trzech producentów wykonawczych w osobach Phila Lorda, Christophera Millera i Amy Pascal, którzy zajmują się obecnie Spider-Man: Poprzez multiwersum (.

Prawa do marki Człowieka-Pająka oczywiście nadal kontroluje Sony, które użycza ich Marvel Studios na potrzeby Filmowego Uniwersum Marvela, ale Amazon też dostaje swoją część tortu, za który z pewnością sporo płaci. Spider-Man Noir będzie drugim amazonowym projektem opartym na należących do Sony prawach. Pierwszym jest nadchodząca powoli produkcja Silk:Spider Society, oparta o kolejną postać z pajęczego wszechświata.

