Ant-Man i Osa: Kwantomania to pierwszy film 5. fazy Marvel Cinematic Universe. Właśnie doczekał się świetnego zwiastuna, przygotowującego na lutową premierę tej produkcji.

Zobacz najnowszy zwiastun filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania

Najnowszy zwiastun filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania przybliża historię i pozwala przyjrzeć się z bliska bohaterom trzeciego filmu o Człowieku-Mrówce. Oprócz protagonistów (w których ponownie wcielą się Paul Rudd i Evangeline Lilly) materiał przedstawia także antagonistów, którymi tym razem są Kang Zdobywca i MODOK. Na ekranach pojawią się także Michelle Pfeiffer i Michael Douglas w rolach rodziców Osy, jak również Kathryn Newton, Randall Park i Bill Murray. Zresztą co tu dużo mówić, po prostu to obejrzyj…

Wszystkie filmy o Ant-Manie trwały około dwóch godzin, ale ten trzeci będzie najdłuższy: na seans będzie trzeba przeznaczyć aż 125 minut. Dla porządku dodajmy też, że autorem scenariusza jest Jeff Loveness, a reżyserią zajął się Peyton Reed.

Piąta faza MCU – czas zaczynać

Film Ant-Man i Osa: Kwantomania zadebiutuje w kinach 17 lutego 2023 roku i otworzy piątą fazę marvelowskiego uniwersum (MCU). W kolejnych miesiącach dołączy do niego pięć innych produkcji: najpierw – już w maju – trzecia część Strażników Galaktyki, później The Marvels, a w przyszłym roku kolejna odsłona przygód Kapitana Ameryki oraz Thunderbolds i Blade.

Oprócz filmów pojawi się także pięć nowych seriali: Secret Invasion, Ironheart, Echo, Agatha: Coven of Chaos i Daredevil: Born Again, a w drugich sezonach powrócą dwa inne – What If…? oraz Loki.

