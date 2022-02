Ambulans jest najnowszym dziełem kinowego mistrza rozwałki, Michaela Baya. Świeżutki zwiastun tego filmu został zaprezentowany szerszej publiczności podczas amerykańskiego święta sportu i rozrywki, jakim jest Super Bowl.

Ambulans – kolejna intrygująca produkcja Michaela Baya

Bad Boys, Twierdza, Armageddon czy Pearl Harbor, a ostatnio przede wszystkim kolejne odsłony spod znaku Transformers to filmy wypełniające reżyserską filmografię Michaela Baya. W tym roku dołączy do nich Ambulans. Będzie to równie wybuchowy i widowiskowy, a z zapowiedzi wynika, że i trzymający w napięciu miks thrillera i dramatu o złodziejach karetki pogotowia. Scenariusz napisał Chris Fedak, który swoje umiejętności udowadniał wcześniej w serialach takich jak Chuck, Iluzja czy Syn marnotrawny.

Tym razem także fabuła jest intrygująca. Głównymi bohaterami są bracia, którym nie udaje się napad na bank. Muszą uciekać i w tym celu porywają karetkę pogotowia. Problem w tym, że nie jest pusta – w środku znajduje się pacjent wymagający pilnej pomocy. Brzmi nieźle, prawda? Dobrze też wygląda obsada, w której pierwsze skrzypce grają Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II i Eiza Gonzalez. Słowa słowami – zobaczmy jak to wygląda na najnowszym zwiastunie, pokazanym światu podczas Super Bowl 2022.

Obejrzyj najnowszy zwiastun filmu Ambulans z Super Bowl 2022:

Premiera filmu Ambulans na dniach

Ambulans wchodzi do kin już 18 lutego 2022 roku, przy czym na polską premierę poczekamy do marca. Skusisz się na tę przeszło dwugodzinną przejażdżkę bez trzymanki? Na koniec jedna uwaga – jeśli wydaje ci się, że gdzieś to już widziałeś, to może to być słuszny trop, bo całość bazuje na duńskim filmie o tym samym tytule, z 2005 roku. Ten jednak nie zyskał aż takiej popularności, na jaką zasługuje ta historia – może tym razem się uda.

Źródło: Bleeding Cool, Coming Soon