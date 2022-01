Firma AMD już niejednokrotnie udowadniała, że potrafi przekonać klientów do wyboru swoich produktów - kluczem okazuje się dłuższe wsparcie dla sprzętu. Wygląda na to, że podobnie będzie w przypadku nadchodzącej platformy AM5.

Nowa platforma ma pojawić się dopiero w drugiej połowie roku, ale producent już zdradza informacje o sprzęcie i próbuje przekonać klientów do wyboru swojej propozycji. Co wiemy o sprzęcie?

AMD AM5 – nowa platforma pod procesory Ryzen 7000

Wiemy, że platforma AM5 zadebiutuje razem z procesorami Ryzen 7000 – czeka nas tutaj sporo zmian, bo układy mają korzystać z nowej architektury Zen 4 (5 nm), a przy okazji zaoferują wsparcie dla pamięci DDR5 i magistrali PCI-Express 5.0. Spodziewamy się poprawy wydajności i efektywności energetycznej.

Co prawda na wyniki wydajności będziemy musieli jeszcze poczekać, ale producent ostatnio uchylił tutaj rąbka tajemnicy na temat specyfikacji układów.

Podczas konferencji na targach CES 2022, zaprezentowano inżynieryjną wersją procesora Ryzen 7000, która w grze Halo Infinite pracowała z taktowaniem 5 GHz na wszystkich rdzeniach (obecne modele Ryzen 5000 Zen 3 nie osiągają takich zegarów).

Nowe płyty główne na pewno zaoferują lepszą funkcjonalność. Co ważne, gniazdo AM5 (LGA 1718) zachowa kompatybilność z chłodzeniami dostosowanymi do podstawki AM4.

Platforma AMD AM5 też nastawiona na długie wsparcie

Ważne informacje o sprzęcie wyjawiła także Lisa Su. Szefowa AMD, w wywiadzie dla serwisu PC World, zadeklarowała, że producent planuje utrzymać dłuższe wsparcie dla platformy AM5 – podobnie jak to ma miejsce w przypadku obecnej platformy AM4 (ta jest obecna na rynku już szósty rok - pierwsze płyty główne zadebiutowały w 2017 roku).

Cóż, byliśmy bardzo zadowoleni z ewolucji AM4... powiedzieliśmy, że utrzymamy gniazdo przez długi czas i tak zrobiliśmy. Nadal wierzymy, że było to dobre dla użytkowników i szczerze mówiąc było to dobre również dla nas. W miarę postępów, nadszedł czas na przejście na nowe gniazdo z obsługą nowych interfejsów I/O, ale myślę, że strategia powinna być podobna. Nie mam informacji ile dokładnie lat (przyp. red - będzie wspierana platforma), ale powiedziałabym, że należy się spodziewać, że AM5 będzie długowieczną platformą, tak jak AM4.



Wsparcie dla platformy AMD AM4 pierwotnie wsparcie miało zostać utrzymane do 2020 roku, ale konstrukcja będzie wykorzystywana do 2022 roku

Na ten moment jeszcze nie wiadomo ile generacji procesorów będą obsługiwać płyty główne AM5, ale deklaracja długiego wsparcia może być istotnym argumentem przy planowaniu zakupu nowego komputera (użytkownicy przy modernizacji zestawu będą musieli wymienić tylko procesor, oszczędzając pieniądze na płycie głównej). Intel ma tutaj inne podejście, bo zwykle zmienia konstrukcję co dwie generacje CPU, więc ewentualna modernizacja często wiąże się też z zakupem płyty głównej.

Co myślicie o deklaracji AMD? Przekona Was do przesiadki na platformę AM5?

Źródło: PC World, AMD