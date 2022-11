Marketing AMD nie przepuści okazji, by trochę ponaśmiewać się z Nvidii. Producent po raz kolejny uderzył w problemy z zasilaniem kart graficznych GeForce RTX 4000.

Chodzi o problemy z kartami graficznymi GeForce RTX 4090 – niektórzy użytkownicy zaczęli alarmować o topiących się wtyczkach zasilania 16-pin. Nvidia obecnie bada sprawę, ale, według wstępnych analiz, może chodzić o niewłaściwe podłączenie wtyczki.

AMD naśmiewa się z problemów z kartami GeForce RTX 4000

Jak można było się domyślić, problemy Nvidii sprytnie wykorzystał marketing AMD.

Już podczas prezentacji kart graficznych Radeon RX 7900 XT i RX 7900 XTX, producent chwalił się, że nowe modele ani nie wymagają zmiany obudowy, ani też zastosowania adaptera zasilania.

[...] nie ma potrzeby zmieniać Waszych komputerów, nie ma potrzeby wymieniać obudowy i nie ma potrzeby stosować nowych adapterów zasilania.

- mówił podczas prezentacji Scott Herkelman z AMD.

Tyle tylko, że rzeczywistość okazała się... trochę inna. Wiemy, że pierwsze niereferencyjne modele nowych Radeonów wcale nie będą takie małe, więc mogą się nie zmieścić do obudów. Nadal jednak mamy do czynienia ze zwykłymi, bezproblemowymi (mamy nadzieję!) wtyczkami zasilania.

Teraz z problemów Nvidii zaczął naśmiewać się Sasa Marinkovic, starszy dyrektor ds. marketingu gier w firmie AMD. Na Twitterze opublikował on post, w którym sugeruje, że z nowymi kartami Radeon z 8-pinowym zasilaniem można poczuć się bezpiecznym w okresie świąt. To oczywiście nawiązanie do problemów z zasilaniem w konkurencyjnych modelach Nvidii.

Jest się z czego śmiać?

Wiele na to wskazuje, że problemy z kartami Nvidii to sporadyczne przypadki. Jakby nie było, problem jest poważny i może powodować uszkodzenie sprzętu (i to wcale nie takiego taniego!).

Nic więc dziwnego, że AMD wykorzystuje problemy konkurenta na swoją korzyść i chwali się zwykłym, bezproblemowym zasilaniem. Na pewno znajdą się użytkownicy, dla których będzie to argument przemawiający za wyborem kart „czerwonych”.

Źródło: AMD, Sasa Marinkovic