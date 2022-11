Prezentacja AMD, na jaką zaproszono nas do Vegas pokazuje jasno, że nowe Radony będą jeszcze zacieklej konkurować o portfele graczy. Wzrost wydajność oraz nowe funkcjonalności stanowczo są godne miana nowej generacji, jednocześnie nie zmuszają nas do wymiany całego PC.

O godzinie 9:00 czasu lokalnego mieliśmy okazję z pierwszego rzędu podziwiać, jak dr Lisa Su wraz z głównymi inżynierami prezentuje najnowszą generację kart graficznych do gier - modele AMD Radeon 7000. Na dziś dzień potwierdzono i zaprezentowano jedynie dwa flagowe modele – Radeona RX 7900 XTX, wycenionego na $999 oraz Radeona RX 7900 XT, wycenionego na $899, co momentalnie stawia je jako konkurencję dla zapowiedzianych wcześniej GeForce RTX 4070 ($899) oraz ewentualnie RTX 4080 ($1199). Z tą tylko drobną różnicą, że wydajność Radeonów zapowiada się znacznie przekraczać to, czego możemy się spodziewać po (obecnie) podobnie wycenionych GeForce’ach.



Dr Lisa Su przedstawia na żywo najnowsze GPU - AMD RDNA 3 z Radeona RX 7900 XTX

AMD prezentuje architekturę typu „chiplet" dla swoich nowych kart

Modularna budowa chipu już od kilu lat pozwala AMD na niesamowite przyrosty wydajności z zachowaniem racjonalnego poboru energii oraz kosztu produkcji na płaszczyźnie procesorów x86 (AMD Ryzen). Teraz ten sam patent trafia do układów graficznych AMD z architekturą RDNA 3. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe było wykonanie bloku jednostek wykonawczych w najświeższym procesie technologicznym 5 nm, podczas gdy mniej w tej kwestii wymagające kontrolery pamięci do tego bloku, dołączane właśnie w technologii chipset, korzystają z procesu 6 nm.



Najnowsze RDNA 3 w rękach naszego redaktora

Topowy obecnie, zaprezentowany układ Radeon RX 7900 XTX korzysta z pięciu takich modułów pamięci (jeden z sześciu widocznych na grafice pozostaje „pusty”), co pozwala wnioskować, że zobaczymy jeszcze mocniejszą odmianę układu RDNA 3 zapewne w tej samej serii. Pamięci, z jakich korzystają nowe Radeony, to nadal kości GDDR6, ale tym razem wspomaga je znacznie szybsza pamięć podręczna AMD Infiniti Cache o pojemności 96 MB w przypadku topowego modelu (80 MB w modelu XT). W całości nowa karta AMD ma oferować wydajność obliczeniową na poziomie 61 TFLOPS! Oznacza to o 20% wyższą wydajność od 20% droższego RTX 4080, ale jednocześnie o 25% niższą wydajność od pozostającego poza zasięgiem AMD (i kosztującego 50% więcej…) RTX 4090.

Specyfikacja nowych kart AMD Radeon RX 7900

Model AMD Radeon RX 7900 XTX AMD Radeon RX 7900 XT AMD Radeon RX 6950 XT AMD Radeon RX 6900 XT Układ graficzny: NAVI 31 XTX RDNA 3 (5 nm + 6 nm) NAVI 31 XT RDNA 3 (5 nm + 6 nm) Navi 21 XTXH (7 nm, RDNA 2) Navi 21 XTX (7 nm, RDNA 2) Procesory strumieniowe: 96 CUs

12288 84 CUs

10752 5120 5120 Jednostki teksturujące: 384 336 320 320 Jednostki rasteryzujące: 192 192 128 128 Jednostki RT: 96 84 80 80 Taktowanie/Boost: 2300 MHz (shader)

2500 MHz (front end) 2000 MHz (shader)

2400 MHz (front end) 2100/2310 MHz 2015/2250 MHz Pamięć wideo: 24 GB GDDR6 384-bit 20 GB GDDR6 320-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci: 20 000 MHz 20 000 MHz 18 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci: 960 GB/s 800 GB/s 576 GB/s 512 GB/s Pamięć Infinity Cache: 96 MB

do 5300 GB/s 80 MB

do 5300 GB/s 128 MB

do 1793.5 GB/s 128 MB

do 1664.2 GB/s TBP: 355 W 300 W 335W 300 W Zalecany zasilacz: Nie podano Nie podano 850 W 700 W Złącze: PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Cena sugerowana: $999 $899 $1099 $999

Z kartami AMD faktycznie wykorzystasz potencjał wydajności - to pierwsze karty z DisplayPort 2.1

Jedną z nowości, teraz już oficjalnie potwierdzonych przez AMD, jest obecność złączy DisplayPort 2.1 w najnowszych Radeonach. Oferują one przepustowość do 56 Gbps, zatem o 8 Gbps więcej niż HDMI 2.1 oraz blisko 2x więcej niż DisplayPort 1.4a. Przekłada się to na możliwość grania bez kompresji obrazu w 4K przy 240 Hz odświeżania (lub 480 Hz z taką kompresją) lub, dla bardziej ambitnych, w 8K przy 165 Hz odświeżania! Dla graczy e-sportowych takie złącze umożliwi wykorzystanie monitorów QHD (1440p) z odświeżaniem 900 Hz, jeżeli takie kiedyś powstaną ;)



Nowe jest również chłodzenie, ale nie jest absurdalnie duże, jak w niektórych innych kartach prezentowanych w ostatnim czasie.

Radeony RX 7000 nie będą zmuszać nas do wymiany reszty sprzętu

Z pewnością jedną z najważniejszych informacji, które dzisiaj potwierdzono, jest bardzo wysoka efektywność energetyczna nowych kart. W praktyce oznacza to, że najnowszy Radeon RX 7900XTX ma dysponować limitem mocy na poziomie zaledwie 355 W (oraz 300 W dla modelu RX 7900 XT). Obie nowe karty zadowolą się w takim układzie podłączeniem dwóch 8-pinowych złączy zasilania i prawdopodobnie zasilaczem o mocy 650-750 W (w odpowiednio wysokim standardzie 80Plus Gold lub wyżej).



Nowe Radeony można bez problemu zamontować nawet do starszego PC.

Taki pobór energii oznacza również mniej wydzielanego ciepła, a co za tym idzie dosyć „standardowy” rozmiar karty w kontekście jej chłodzenia. Referencyjne modele są tylko minimalnie większe od tych z poprzedniej generacji, co ma wiązać się również ze wzrostem kultury ich pracy. To wszystko to świetne wiadomości dla osób chcących wymienić w komputerze tylko kartę, bez ruszania obudowy, zasilacza oraz bezpieczników w szafie rozdzielczej ;)

AMD odpowiada na DLSS 3.0, prezentując, nie zgadniecie, FSR 3

Zgadza się, innowacyjna technologia NVIDII prawdopodobnie już w przyszłym roku przestanie być istotną przewagą po stronie zielonych, gdyż AMD planuje rozbudować funkcjonalność FSR o zbliżoną mechanikę generowania dodatkowych klatek w celu zwiększenia optycznie płynności animacji. Nie wiemy jeszcze, jak dokładnie ma to działać oraz czy będzie wymagało posiadania najnowszej generacji kart AMD, ale dobrze, że faktycznie już teraz taką zapowiedź otrzymaliśmy. Na ten moment jedyne, co AMD zapowiedziało, to 2x wyższą wydajność z FSR 3 niż FSR 2.



Szczegółów brak, ale zapowiada się intrygująco!

To, co natomiast otrzymamy znacznie szybciej, to nowa funkcja w sterownikach AMD Adrenaline – AMD Hyper-RX. Ma ona automatycznie odbierać optymalne ustawienia wszystkich funkcji (i, jak zakładamy, ustawień w grze) pod nasz sprzęt, aby zaoferować najwyższą wydajność przy optymalnej jakości obrazu. Tu od siebie dodamy, że na prezentacji można było odnieść wrażenie, iż priorytetem będzie jednak wydajność, a nie jakość.



Automatyczna optymalizacja ustawień w grach zawita do sterownika AMD Adrenaline.

Radeony RX 7000 to również wsparcie dla enkodowania AV1

Wraz z nowymi Radeonami AMD dołącza do grona producentów GPU oferujących wsparcie dla bardzo wydajnego i bezpłatnego kodowania AV1. Co więcej, nowe Radeony będą w tej kwestii oferować również dwa enkodery oraz postprocesowanie obrazu z użyciem AI (dla lepszej jakości, zwłaszcza drobnej czcionki i elementów HUD na filmach). Tutaj wydajność wzrosła aż siedmiokrotnie w porównaniu do poprzedniej generacji kart AMD. To kolejny mocny atut konkurencji, jaki dostaniemy w znacznie tańszym produkcie!



AMD podąża za potrzebami graczy i znacznie ulepsza swój enkoder wideo.

Nowe Radeony to niemal dwa razy większa wydajność w grach

Na prezentacji nie odnoszono się do kart konkurencji, a jedynie do topowego modelu poprzedniej generacji kart Radeon – RX 6950 XT. To właśnie względem tej karty wydajność w klasycznej rasteryzacji wzrosła od 50% do 70%. To znacznie więcej niż zapowiedziano w przypadku wyżej wycenionego RTX 4080.



Przyrosty imponujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę niższy pobór energii!

W przypadku aktywacji Ray Tracingu przyrost jest jeszcze większy, gdyż oczywiście poprawiono nieco same jednostki odpowiedzialne za te obliczenia. W praktyce nowy Radeon RX 7900 XTX ma umożliwić granie w Dying Light 2 w 4K (z FSR) z aktywnym śledzeniem promieni z wydajnością ponad 70 FPS. W analogicznych ustawieniach Cyberpunk 2077 pozwoli na zabawę przy ponad 60 FPS.



Wzrost wydajności Ray Tracingu jest nieco mniejszy niż byśmy tego oczekiwali, ale i tak nie ma powodów do narzekań.

Nowe Radeony trafią do sprzedaży jeszcze w tym roku

Karty nowej generacji mają trafić na półki w sklepach przed świętami, zatem mówimy tu o początku grudnia. Wcześniej zapewne poznamy ich realną wydajność (do naszej redakcji również ma trafić model do testów). Zapowiadana jest wysoka dostępność, co w połączeniu z konkurencyjną wyceną (przypominamy – $899 za RX 7900 XT oraz $999 za RX 7900 XTX) uczyni z tych kart bardzo łakome kąski na listę świątecznych zakupów. A co Wy sądzicie o oficjalnie zapowiedzianych kartach AMD?