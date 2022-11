Technologia AMD HYPR-RX może być sporym atutem dla posiadaczy kart graficznych AMD Radeon. Nowa funkcja pozwoli znacząco poprawić płynność animacji – wstępne testy mówią o wzroście na poziomie kilkudziesięciu procent!

Za nami zapowiedź kart graficznych AMD RX 7900 XT i XTX, podczas której producent zapowiedział też nowe technologie: AMD FSR 3 oraz AMD HYPR-RX. Szczególnie ciekawie zapowiada się drugie rozwiązanie, o którym możemy zdradzić trochę więcej szczegółów.

AMD HYPR-RX poprawi płynność w grach

AMD HYPR-RX to w zasadzie połączenie trzech dotychczasowych technologii: AMD Radeon Super Resolution, AMD Radeon Boost i AMD Radeon Anti-Lag, które będzie można aktywować w menu sterownika graficznego za pomocą jednego kliknięcia.

Funkcja AMD Radeon Super Resolution odpowiada za przeskalowanie obrazu z niższej do wyższej rozdzielczości, AMD Radeon Boost zmniejsza szczegółowość szybko przemieszczających się obiektów, a AMD Radeon Anti Lag zmniejsza opóźnienia w scenariuszach, gdy płynność animacji jest ograniczana przez zbyt słaby układ graficzny.

Efekt jest taki, że aktywowanie funkcji AMD HYPR-RX powinno znacząco poprawić liczbę wyświetlanych kl/s, kosztem zmniejszenia szczegółowości wyświetlanego obrazu. Według wewnętrznych testów producenta, funkcja daje sporą różnicę w płynności animacji.

W grze Dying Light 2 aktywowanie HYPR-RX przy skalowaniu z 1080p do 1440p pozwoliło zwiększyć średnią płynność animacji z 90 fps do 166 fps, jednocześnie zmniejszając opóźnienie w wyświetlaniu klatek z 30 ms do 11 ms. Testy przeprowadzono na konfiguracji z procesorem AMD Ryzen 9 7900X z pamięciami DDR5-5200.

Wiemy, że technologia AMD HYPR-RX zostanie udostępniona w pierwszej połowie przyszłego roku. Producent jeszcze nie ujawnił z jakimi modelami będzie ona współpracować, ale zapewne będzie ona ograniczona do nowszych serii Radeon RX 5000, RX 6000 i RX 7000 (tak jak sama funkcja AMD Radeon Super Resolution).

Źródło: AMD, VideoCardz, foto: Wojtek Spychała