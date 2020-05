Wykluczenie cyfrowe to coraz poważniejszy problem wśród dzieci. Jest jednak sposób, aby temu przeciwdziałać! Szlachetna Paczka organizuje akcję GRA PACZKA – wielogodzinny stream, podczas którego najpopularniejsi streamerzy będą zbierali pieniądze na pomoc potrzebującym dzieciom.

Wykluczenie cyfrowe dzieci to poważny problem, szczególnie w czasach kryzysu

Wykluczenie cyfrowe to wykluczenie z życia. To samotność i brak relacji – problemy, na które od lat systemowo odpowiada Szlachetna Paczka. Problemy zostały spotęgowane w wyniku pandemii koronawirusa. Nowa rzeczywistość sprawia, że poziom potrzeb cyfrowych znacznie przewyższa możliwości wielu polskich rodzin. W takiej sytuacji wykluczenie cyfrowe dotyka już nie tylko najuboższych – to niemal problem powszechny.

Organizatorzy Szlachetnej Paczki podkreślają, że wykluczenie cyfrowe jest poważnym problemem, który nie zniknie z końcem pandemii:

Wykluczenie cyfrowe to wykluczenie społeczne, o wiele więcej niż brak możliwości edukacji. To stały brak dostępu do kultury, rozrywki, wreszcie ograniczenie albo ucięcie relacji społecznych, to także łatka “bycia gorszym”. Ale przede wszystkim – również problem, który nie zniknie wraz z końcem pandemii.

Analizy dowodzą, że trudność współdzielenia z rodzeństwem i rodzicami sprzętu do nauki zdalnej czy pracy zdalnej ma 25% uczniów. Oznacza to, że w dobie zdalnej nauki aż milion dzieci w Polsce walczy z barierami cyfrowymi.

Szlachetna Paczka i streamerzy łączą siły, by pomóc potrzebującym dzieciom

Szlachetna Paczka wraz z partnerami, reagując na bieżące problemy społeczne, w tym nasilające się w wielu rodzinach wykluczenie cyfrowe, zapoczątkowała nową inicjatywę. Ten czas jest jednak wyjątkowy, dlatego forma pomocy również będzie wyjątkowa.

W „długi” weekend - od 14 do 17 maja organizowana jest akcja GRA PACZKA – to wielogodzinny stream, na którym pojawią się najlepsi streamerzy i youtuberzy z Polski, m.in. Rock, Łozo, Ewron, Doknes, Lempiank, Jcob, Archon, Wonziu. Uczestnicy trzy dni bez przerwy będą transmitować swoją rozgrywkę, przy okazji zbierając pieniądze i organizując konkursy z cennymi nagrodami od partnerów wydarzenia (łączna wartość nagród sięgnie 50 tysięcy złotych!).

Najważniejsza w akcji jest pomoc dzieciom – dzieciom, które na co dzień nie mogą sobie pozwolić na obejrzenie streamu, ani w ogóle na jakąkolwiek aktywność w Internecie – bo Internetu lub sprzętu zwyczajnie nie mają. Tuż po akcji, Szlachetna Paczka przekaże sprzęt do 50 najbardziej potrzebujących dzieci z Akademii Przyszłości (siostrzanego projektu, który przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu). Plany są ambitne, bo Szlachetna Paczka i jej partnerzy docelowo chcą dotrzeć do ponad 2000 najmłodszych.

Warto dodać, że inicjatywę GRA PACZKA wspierają największe firmy z branży technologicznej, m.in. AMD, Aorus, ASUS, be quiet!, CD Projekt Red, Cooler Master, Komputronik, MSI, Nvidia, SPC Gear, SteelSeries i World of Tanks. Szczegóły akcji i możliwość śledzenia streamu znajdziecie na stronie wydarzenia (wkrótce będzie tam dostępny także harmonogram streamów).

Źródło: GRA PACZKA, Nvidia

Zobacz więcej ciekawych newsów: