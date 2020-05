Jeśli Twoją pasją są nowe technologie i gry, a Twoim marzeniem jest zostanie youtuberem, to Komputronik może mieć dla Ciebie ciekawą propozycję. To okazja, której nie możesz odpuścić.

Komputronik i Komputronik Gaming pilnie poszukują youtuberów

Komputronik szuka osób pasjonujących się technologicznymi nowinkami i potrafiących o nich mówić przed kamerą. Chce, by dołączyły do jego ekip i pomogły mu zapewniać rzetelne informacje klientom, a przy okazji podbijać Internet. Co oferuje w zamian? Możliwość testowania najnowszych urządzeń jeszcze przed ich oficjalnymi premierami, łączenia pracy z przyjemnością oraz robienia kariery na YouTubie.

Kanały Komputronik i Komputronik Gaming mogą pochwalić się łącznie około 120 tysiącami subskrypcji. To spora grupa odbiorców, którym możesz opowiedzieć o najnowszych smartfonach, gadżetach i akcesoriach, a także pokazać jak sprawdzają się one w akcji. Jakie są wymogi? Oprócz wspomnianej pasji i dobrego samopoczucia przed obiektywem, to tylko ukończony osiemnasty rok życia.

Zainteresowana? Zainteresowany? Oto co musisz zrobić

Jeśli chcesz się zgłosić, to przygotuj wideorecenzję dowolnego smartfona lub sprzętu do gier (w zależności od tego, czy chcesz dołączyć do zespołu Komputronik czy Komputronik Gaming), wrzuć ją na YouTube’a i podeślij link na adres ekipa@komputronik.pl. Masz czas do 17 maja. Później musisz już tylko czekać na wiadomość.

Źródło: Komputronik

