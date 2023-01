Nowa generacja kart graficznych AMD Radeon RX 7000 imponuje osiągami, ale pod względem opłacalności wypada słabo. Producent sam się przyznał do nie najlepszej wyceny sprzętu.

Jesteśmy po premierze kart graficznych Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX, a więc topowych modeli z najnowszej generacji RDNA 3. Wszyscy pewnie już zdążyli zapoznać się z testami sprzętu, ale wracamy do tematu. Ostatnio producent opublikował ciekawy wpis nawiązujący do opłacalności kart.

Opłacalność kart Radeon RX 7000 i RX 6000

Wpis producenta ma wykazać mocne strony kart graficznych Radeon RX 6000 i RX 7000. AMD zachwala świetne osiągi, funkcjonalność i dopracowane sterowniki. Można się zgadzać lub nie. Warto jednak zwrócić uwagę na wykres przedstawiający opłacalność kart.

Producent zestawił opłacalność kart Radeon RX 6000 i RX 7000. Współczynnik wyliczono na podstawie średniej wydajności w kilku popularnych grach (Apex Legends, Valorant, Call of Duty: Modern Warfare 2, The Callisto Protocol, GTA V i Overwatch) w rozdzielczości 1080p, którą odniesiono do ceny rynkowej z dnia 19 stycznia 2023 roku.

Niestety, nowe modele Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX wypadają najsłabiej z całego zestawienia. Znacznie lepiej pod kątem opłacalności prezentują się karty ze starszej generacji Radeon RX 6000 (właściwie im tańszy model, tym oferuje on lepszą opłacalność - wyjątkiem jest tutaj wyjątkowo dobrze wyceniony Radeon RX 6700 XT).

Opłacalność kart (lub jej brak) nie powinna być zaskoczeniem. Nowe modele mimo wszystko zostały dosyć wysoko wycenione i pod tym względem nie są specjalnie atrakcyjną propozycją. Zwłaszcza w odniesieniu do starszej generacji, która w ostatnim czasie potaniałą i jest dostępna w wyjątkowo dobrych cenach (sporo kart Radeon RX 6000 znajduje się w naszym zestawieniu polecanych kart graficznych do grania).

Karty Radeon RX 7000 to propozycja dla wymagających

Warto jednak mieć na uwadze, że karty Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX prezentują lepsze osiągi od topowych modeli z poprzedniej generacji, a do tego oferują dużo lepszą funkcjonalność (mówimy m.in. o obsłudze interfejsu DisplayPort 2.1 czy sprzętowym wsparciu dla dekodowania materiałów AV1). Dla najbardziej wymagających użytkowników wybór raczej będzie prosty. Szczególnie, że konkurencyjne modele GeForce RTX 4080 czy GeForce RTX 4070 Ti wcale nie są lepsze jeśli chodzi o opłcalność.

Źródło: AMD