Producent zaplanował na targi CES 2021 tzw. keynote Dr Lisy Su, dyrektor generalnej i prezes AMD. Wiemy jednak, że na scenie pojawią się także zaproszeni goście.

Podczas wystąpienia mamy poznać wizję na przyszłość badań, edukacji, pracy, rozrywki i grania. Nie zabraknie też demonstracji produktów i innowacji, jakie AMD wraz z partnerami wprowadza w życie dzięki swoim technologiom.

Join CEO Dr. @LisaSu as she highlights AMD's innovative vision for the future of research, entertainment, gaming, and more at #CES2021.