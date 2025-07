Wizja Zuckerberga. Będziemy patrzeć na świat przez okulary AI

Mark Zuckerberg przewiduje, że przyszłość należy do okularów AI. Takie urządzenia mają, według jego wizji, wprowadzić nową erę osobistej superinteligencji, przy zwiększonej autonomii.

Mark Zuckerberg przedstawił swoją wizję przyszłości, w której każdy będzie miał dostęp do osobistej superinteligencji. I to za pośrednictwem sprzętu stworzonego przez Meta. We wpisie opublikowanym na Instagramie Zuckerberg podkreśla, że rozwój superinteligencji jest już na horyzoncie.

Okulary AI to przyszłość

“Tworzymy osobistą superinteligencję dla każdego. Bądźcie na bieżąco.” – deklaruje CEO firmy Meta. Zuckerberg wierzy, że superinteligencja przyspieszy postęp i da ludziom większą kontrolę nad własnym życiem oraz rzecz jasna ułatwi wykonywanie codziennych obowiązków.

W kontekście urządzeń, Zuckerberg wskazuje na okulary AI, które będą rozumieć kontekst użytkownika i staną się głównymi urządzeniami obliczeniowymi. Choć technologia ta jest jeszcze w fazie rozwoju, Zuckerberg przewiduje, że do końca dekady może stać się rzeczywistością. W praktyce mowa o okularach AR, czyli rozszerzonej rzeczywistości, które mają wsparcie generatywnej sztucznej inteligencji.

Meta ma ambitne plany, ale są inni gracze

Trwa wyścig gigantów branży o segment okularów AI oraz AR, więc Mark Zuckerberg ma dużą konkurencję. Dość wspomnieć o Xiaomi AI Glasses, czy okularach Apple’a z Siri.

Plany Meta to nie tylko więcej AI. Ostatnio informowaliśmy o jeszcze niepotwierdzonym urządzeniu giganta branży - smartwatch z aparatem.

Źródło: TechRadar