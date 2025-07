YouTube Premium Lite także w naszym kraju. Bez reklam, w niższej cenie

YouTube Premium Lite już w Polsce. Co dostajemy w nowym planie? Fani filmów będą zadowoleni. A co ze słuchaczami muzyki?

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o tym, że ceny pakietów YouTube Premium w Polsce podrożały o kilka złotych. Teraz dociera do nas jednak bardzo pozytywna informacja. W naszym kraju wreszcie pojawi się możliwość wykupienia niedrogiego planu YouTube Premium Lite. Był dostępny od dawna na innych rynkach, jednak dopiero teraz trafia do Polski. Ile kosztuje i co oferuje nowa usługa Google?

YouTube Premium Lite w Polsce

YouTube od lat należy do najpopularniejszych serwisów streamingowych na świecie. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem również w Polsce. Google, czyli właściciel platformy, widzi jednak sporą konkurencję. Wciąż musi też walczyć z narzędziami do blokowania reklam, a to one w przypadku niepłacących użytkowników YouTube są źródłem utrzymania twórców i samego serwisu.

Sposób na zwiększenie zysków był więc od lat taki sam - coraz większa liczba reklam. To z kolei powoduje, że więcej osób stara się je zablokować lub szuka innej platformy. Teraz w Polsce pojawi się jednak nowe rozwiązanie.

YouTube Premium Lite usuwa reklamy, choć nie ze wszystkich materiałów. Wciąż mogą się pojawiać w krótkich filmach (Shorts), podczas słuchania muzyki, a także na samej stronie serwisu YouTube. Największym plusem jest natomiast cena. Cena YouTube Premium Lite to 17,99 zł (dotychczas dostępny plan Premium kosztował 29,99 zł).

Co wybrać - YouTube Premium Lite czy YouTube Premium?

Nowy plan YouTube Premium Lite ma kilka ograniczeń względem droższej wersji. W niektórych miejscach i przy części materiałów wciąż zobaczymy reklamy. Nie ma także opcji odtwarzania w tle na urządzeniu mobilnym. W zestawie nie dostajemy YouTube Music Premium, a treści wideo nie pobierzemy w celu obejrzenia w trybie offline.

Jeśli na YouTube oglądasz filmy - tańszy plan YT Premium Lite to ciekawa alternatywa. Dla osób używających YouTube do słuchania muzyki nie będzie to jednak najlepszy wybór, gdyż wciąż zobaczą reklamy i obejmą ich te same ograniczenia, co w bezpłatnej wersji.

Miesięczna opłata jest natomiast o 12 zł niższa. W ciągu roku oszczędzamy zatem prawie 150 zł. Nowy plan trafił nie tylko do Polski, ale także do innych krajów (Francja, Hiszpania, Włochy, Turcja, Rumunia, Kolumbia, Chile, Singapur i Tajwan).

Opcja skorzystania z nowego planu powinna pojawić się u nas lada dzień. Możliwe, że Google dostarczy nowy plan do kolejnych użytkowników YouTube stopniowo.