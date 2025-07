Samsung S95F QD-OLED i QN90F Neo QLED – najlepsze telewizory do gier w 2025 roku

Samsung QD-OLED S95F to flagowy model QD-OLED z 2025 roku, zaprojektowany z myślą o entuzjastach gier i filmów. Dziś skupiliśmy się na graczach i na tym, jak firma Samsung zadbała o emocje i komfort rozgrywki.

Materiał sponsorowany przez Samsung

Warto dodać, że RTINGS.com uznał Samsung OLED S95F za doskonały telewizor do gier, przyznając mu 9.2 na 10 możliwych punktów w kategorii gaming. Ten werdykt nas nie zaskakuje, bo już poprzedni model z 2024 roku był równie doskonały.

Co oferuje telewizor Samsung OLED S95F?

Panel QD-OLED z ultramatową powłoką antyrefleksyjną, która eliminuje niemal całkowicie odbicia w jasnym pomieszczeniu. To rzadko spotykane wśród OLED-ów – matowa powłoka pochłania refleksy bez utraty kontrastu.

Rekordowa jasność szczytowa (większa na tle poprzedników), dzięki czemu HDR wygląda żywiej, barwy są wręcz „wybuchowe”, a czernie niemal idealne.

Minimalny, a właściwie niezauważalny input lag (~5 ms) i szybki czas reakcji, co w grach oznacza niemal natychmiastowe przejście pikseli.

Obsługę HDMI 2.1, VRR (w tym AMD FreeSync Premium Pro), ALLM, oraz natywnego 165 Hz odświeżania przy 4K – idealna konfiguracja do współpracy z PC i PS5/Xbox.

Panel Gracza, aplikacje do gry w chmurze (Xbox Game Pass, GeForce NOW), co stanowi wygodną platformę do gier bez konsoli.

Procesor NQ4 AI Gen3 napędzający Vision AI – automatyczne produktywne dopasowanie obrazu/dźwięku, podniesienie jakości, dynamiczny Game Mode.

Dlaczego telewizor Samsung S95F to wybór graczy?

W jasnym salonie matowa warstwa i wysoka jasność zachowują wyrazistość obrazu nawet przy silnym oświetleniu, eliminując refleksy tam, gdzie duża część telewizorów OLED tradycyjnie zawodzi.

Dzięki kropkom kwantowym (QD-OLED) uzyskujemy perfekcyjne czernie, szeroką gamę kolorów oraz głębię obrazu, co wspiera immersję w ciasnych, mrocznych czy otwartych grach RPG.

Zaawansowana konfiguracja gamingu: 4 HDMI 2.1 porty obsługujące 4K/165 Hz, VRR, ALLM, niskie opóźnienie – to wszystko sprawia, że telewizor reaguje jak monitor klasy premium.

Automatyczny Tryb Gry AI – natychmiastowa reakcja na każdy ruch.

Panel Gracza – pozwala na szybką zmianę ustawień bez opuszczania gry. Umożliwia zmianę proporcji ekranu, powiększenie minimapy, zmianę celownika, kontrolę imputlag, FPS, RPGVRR i wielu innych składowych.

Wady? Przy tak wyposażonym i silnym telewizorze brak wsparcia Dolby Vision jest niezauważalny (wystarczy, HDR 10 i coraz częściej HDR10+) i brak DTS, ale gamingu to nie dotyczy, a czerń i kontrast OLED-a są wystarczająco konkurencyjne.

Telewizor Samsung QN90F Neo QLED Mini LED 2025 jako alternatywa dla graczy

Drugi polecany telewizor Samsung to QN90F z linii Neo QLED z podświetleniem Mini LED 4K, który jest zoptymalizowany do gier. Model zasila procesor NQ4 AI Gen2, ma technologię Quantum Matrix Mini LED oraz ekran z powłoką Glare-Free, co zwiększa komfort grania i oglądania filmów w jasno oświetlonych pomieszczeniach.

Z punktu widzenia gracza, kluczowe cechy to:

bardzo wysoka jasność HDR, do kilkuset tysięcy nitów. Mini LED z tysiącami stref strefowych zapewnia wysoki kontrast;

powłoka Glare-Free pozwala oglądać w jasnym salonie obraz bez odbić i bez utraty szczegółów;

obsługa VRR, ALLM i HDMI 2.1, 120 Hz tryb w 4K i kontrolowane opóźnienie wejścia, idealne dla konsol nowej generacji i PC z kartami graficznymi;

FreeSync Premium Pro to płynny obraz z niskim czasem reakcji matrycy w HDR;

Skalowanie AI 4K Pro, Upłynniacz Ruchu AI, dynamiczny Tryb Gry – obraz i dźwięk dostosowują się do źródła i rodzaju gry;

Panel Gracza, podobnie jak we wcześniej opisywanym modelu, pozwala na szybką zmianę ustawień bez opuszczania gry. Umożliwia zmianę proporcji ekranu, powiększenie minimapy, zmianę celownika, kontrolę imputlag, FPS, RPGVRR i wielu innych składowych;

certyfikowane aplikacje do gry w chmurze (Xbox Game Pass, GeForce NOW), co stanowi wygodną platformę do gier bez konsoli;

audio przestrzenne, czyli Dźwięk Podążający za Obiektem i Dolby Atmos, co w grach poprawia immersję.

RTINGS.com i TechRadar wskazują Samsung Neo QLED Mini Led QN90F jako jedną z najlepszych opcji do grania w jasnych pomieszczeniach – wyprzedzając nawet OLED-y, gdyż Mini LED zachowuje stabilną jasność.

Dlaczego Samsung QN90F jako drugi wybór?

Jeśli grasz w silnie oświetlonym pokoju lub oglądasz transmisje sportowe i treści o wysokiej jasności – QN90F z Mini LED przewyższa OLED w stabilności i kontraście w HDR.

VRR i ALLM, choć odświeżanie nominalnie do 120 Hz (w przeciwieństwie do 165 Hz w S95F) zapewniają bardzo płynny game play z niskim opóźnieniem – standardowo w grach konsolowych.

Automatyczny Tryb Gry AI działają dynamicznie, a ogromna jasność HDR zapewnia szczegółowość z odpowiednio nasyconym obrazem.

Panel Gracza pozwala na błyskawiczne sprawdzanie liczby klatek wyświetlanych na sekundę (FPS), imputlag oraz zmianę ustawień bez wychodzenia z gry.

Dźwięk podążający za akcją wspomagany przez AI pozwala doświadczyć niuansów każdej sceny. Z dedykowanymi głośnikami skierowanymi w górę można doświadczyć realistycznego dźwięku przestrzennego, który wciągnie Cię do akcji.

W obu telewizorach AI rozpoznaje też gatunek gry (FPS, RPG, RTS) i dostosowuje obraz oraz dźwięk, np. w grach strategicznych wyostrza interfejsy i tekst, a w RPG dodaje głębi kolorom. AI w tych modelach telewizorów Samsung nie jest „gadżetem” – to centralny element dopasowujący ekran do potrzeb gracza.

W modelu S95F podnosi kinowość i immersję OLED, a w QN90F poprawia czytelność i płynność HDR w jasnym otoczeniu. W obu przypadkach daje realną przewagę: szybszą reakcję, większą kontrolę i lepsze wrażenia wizualne a co się z tym wiąże – więcej emocji.

Samsung OLED S95F to absolutna klasa premium dla graczy wymagających najwyższego kontrastu, błyskawicznego obrazu i wszechstronnych trybów gamingowych, zwłaszcza w ciemniejszych wnętrzach. Z kolei Mini LED QN92F (QN90F) to opcja bardziej wszechstronna i odporna na jasne oświetlenie, nadal z doskonałym VRR, HDR i świetnym upscalingiem – idealna dla konsolowców i osób grających przy świetle dziennym.

Przy skromniejszych budżetach znajdziemy także w ofercie firmy Samsung telewizory OLED i Neo QLED oraz QLED doskonałe również dla graczy z wieloma opisanymi wyżej funkcjami w różnych wersjach i o przekątnych ekranu od 43 do 85 cali. W obu modelach wykorzystano też kropki kwantowe, dzięki którym kolory są intensywne, a paleta barw niezwykle bogata z dużą ilości przejść tonalnych w każdym kolorze.

Jakość potwierdzona certyfikatami i bezpieczeństwo danych z platformą Samsung KNOX

We wszystkich telewizorach firmy Samsung trzeba też docenić szybki i responsywny system Tizen, certyfikowane aplikacje, wiele certyfikatów potwierdzających jakość obrazu, w tym Certyfikat Real Quantum Dot Display przyznany przez TÜV Rheinland telewizorom QLED, gwarantujący wierne odwzorowanie kolorów i wysoką jakość obrazu zgodnie z normą IEC. Z kolei odwzorowanie barw potwierdza certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE”, który oznacza rzeczywiste ukazanie 2140 barw PANTONE i 110 nowo dodanych odcieni tonu skóry. Certyfikat Ultra HD Premium oraz UHD/4K UHD, przyznawane przez UHD Alliance i inne organizacje, potwierdzają z kolei spełnienie rygorystycznych kryteriów dotyczących rozdzielczości, HDR i szerokiej gamy kolorów.

Istotnym czynnikiem jest też niezwykle wysoki poziom zabezpieczeń dzięki platformie KNOX, dla której ciężko znaleźć alternatywę wśród innych producentów telewizorów. Warto więc zapytać sprzedawcę jak zabezpieczony jest telewizor, który chcemy kupić. Pamiętajmy o tym, ponieważ są w nim zapisane adresy pocztowe, hasła, adres zamieszkania i wiele innych cennych danych, które trzeba je chronić.

Zarówno Samsung S95F QD-OLED jak i QN90F Neo QLED to propozycje z najwyższej półki stworzone z myślą o graczach, szukających czegoś więcej niż tylko płynnego obrazu. To telewizory, które łączą zaawansowaną technologię z realnymi potrzebami użytkowników – niezależnie od tego, czy grasz w przyciemnionym salonie, czy przy świetle dziennym.

Wybór zależy od Twojego stylu grania i warunków w pomieszczeniu, ale w każdym przypadku możesz liczyć na intensywne kolory, błyskawiczną reakcję i funkcje, które robią różnicę. A wszystko to w bezpiecznym, certyfikowanym środowisku. Jeśli szukasz telewizora, który zapewni najlepsze wrażenia z gry w 2025 roku – Samsung ma w swojej ofercie model, który spełni Twoje oczekiwania.

Materiał sponsorowany przez Samsung