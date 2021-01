Procesory AMD Ryzen, Ryzen Threadripper i Epyc bazują na nowej konstrukcji, które została oparta o tzw. chiplety (osobne jądra krzemowe). Zamiast jednego dużego układu, producent zastosował kilka mniejszych, połączonych układów, które komunikują się za pomocą specjalnej magistrali.

Efekt jest taki, że produkcja procesora jest mniej skomplikowana i tańsza, niż w przypadku zastosowania monolitycznej budowy. Technologia pozwala też na konstruowanie bardziej rozbudowanych i wydajniejszych jednostek.

Niedawno AMD złożyło wniosek patentowy, w którym opracowało podobną technologię dla kart graficznych. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy bezpośrednio do dokumentu.

Według opisu producenta, procesor graficzny składałby się z kilku jąder krzemowych (chipletów), które zostałyby połączone w macierz i umieszczone krzemowej przekładce (tzw. interposer). Do komunikacji chipletów zostałaby wykorzystana magistrala o wysokiej przepustowości.

Wprowadzenie nowej konstrukcji mogłoby ułatwić produkcję kart graficznych, ale też otworzyć drogę do konstruowania bardziej rozbudowanych konstrukcji. Być może patent będzie wykorzystany w kolejnej generacji kart - RDNA 3, gdzie pojawiały się przecieki o nowej budowie rdzeni.

4. NV3X GCD/MCD means probably Graphics Complex Die/Memory Complex Die of Navi 3X (Navi 31).

5. Mero is custom, confirmed.

6. Navi 2X Family has Navi 24 (like the MI200, it hasn't been taped out yet).

7. There is Navi 41.