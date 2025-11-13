AMD w najbliższych latach wyraźnie stawia na sprzęt do AI – przewiduje, że segment serwerów i akceleratorów sztucznej inteligencji może w ciągu kilku lat przynieść ogromne przychody, zmieniając priorytety całej branży.

Podczas Financial Analyst Day 2025 firma AMD zaprezentowała ambitne prognozy rozwoju na najbliższe lata. Choć nie ujawniono zbyt wielu szczegółów o sprzęcie, to przekaz był jednoznaczny – przyszłość AMD leży w segmencie AI i rozwiązań serwerowych.

AMD stawia na AI – zyski mają być ogromne

AMD spodziewa się, że w ciągu trzech do pięciu lat przychody z segmentu profesjonalnego (czyli głównie z procesorów Epyc i akceleratorów Instinct) przekroczą 100 mld dol. rocznie. Dla porównania – obecnie przychody te wynoszą nieco ponad 16 mld dol.

Głównym motorem wzrostu ma być rynek sztucznej inteligencji, który według analiz zacznie dynamicznie przyspieszać od roku 2026, kiedy pojawi się nowa generacja akceleratorów Instinct MI400, a rok później – ulepszona seria Instinct MI500. Układy mają wprowadzić pierwsze konstrukcje typu rackscale, czyli rozwiązania integrujące całe szafy serwerowe z pełną optymalizacją pod AI.

Procesory AMD Epyc coraz popularniejsze

Procesory Epyc, które już teraz cieszą się ogromnym powodzeniem wśród dostawców infrastruktury chmurowej i firm technologicznych, mają przekroczyć 50 proc. udziału w rynku serwerów, co pozwoli AMD zdetronizować Intela w segmencie procesorów serwerowych.

Według prognoz, rozwój AI podwoi zapotrzebowanie na procesory Epyc, a rynek serwerowych CPU może osiągnąć wartość 60 mld dol. rocznie do 2030 r.

Zen 6 i Zen 7 najpierw dla serwerów

AMD zmienia dotychczasową strategię – w przeszłości nowe architektury trafiały najpierw do konsumenckich procesorów Ryzen. Tym razem priorytetem są rozwiązania profesjonalne.

Architektura Zen 6 zadebiutuje w serwerach w pierwszej połowie 2026 r., a Zen 7 prawdopodobnie w 2028 r. Obie generacje będą mocno zoptymalizowane pod kątem obliczeń AI i zyskają nowe jednostki macierzowe (Matrix Engines), które umożliwią szybsze mnożenie macierzy – kluczowe w treningu modeli sztucznej inteligencji.

Co z procesorami Ryzen?

AMD nie zapomina o komputerach. Producent planuje wprowadzenie procesorów na bazie architektury Zen 6 w drugiej połowie 2026 r., a do laptopów dopiero w 2027 r. Przyszły rok przyniesie jedynie odświeżenie obecnych produktów w postaci Gorgon Point (najprawdopodobniej będą to odświeżone modele Ryzen 300 Strix Point).

Na procesory Medusa na bazie architektury Zen 7 trzeba będzie poczekać prawdopodobnie do 2029 r, co zbiega się z planowanym wejściem nowego standardu pamięci DDR6. Można zatem podejrzewać, że nowe układy będą już korzystać z płyt głównych z podstawką AM6.

Co z kartami graficznymi Radeon?

Producent nie ujawnił zbyt wielu szczegółów dotyczących nowych kart graficznych Radeon, właściwie ograniczając się jedynie do dwóch punktów na slajdzie. Nadal nie wiadomo, kiedy pojawi się nowa generacja układów graficznych ani jak zostanie nazwana.

AMD potwierdziło tylko, że kolejna generacja kart graficznych Radeon będzie koncentrować się na ulepszonej obsłudze sztucznej inteligencji i ray tracingu. Oznacza to, że następcy kart Radeon RX 9000 (hipotetyczne modele z generacji RDNA 5) otrzymają usprawnione rdzenie tensor oraz jednostki ray tracingu.