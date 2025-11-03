Karty graficzne

Karty Radeon RX 5000 i 6000 nadal ze wsparciem. AMD opublikowało ważny komunikat

Paweł Maziarz
Po fali krytyki i nieporozumień wokół wsparcia dla starszych kart graficznych Radeon RX 5000 i RX 6000, AMD uspokaja graczy. Firma zapewnia, że nie porzuca użytkowników RDNA 1 i RDNA 2, a jedynie wprowadza oddzielną, stabilną gałąź sterowników.

Informacja o rzekomym porzuceniu wsparcia dla starszych kart graficznych z serii Radeon RX 5000 i Radeon RX 6000 odbiła się szerokim echem w branżowych mediach i społeczności graczy. Początkowo AMD zapowiedziało, że starsze modele zostaną przeniesione w tzw. tryb konserwacji, co oznaczałoby publikowanie jedynie najważniejszych poprawek bezpieczeństwa, bez dalszych optymalizacji pod nowe gry. 

Wygląda jednak na to, że presja ze strony użytkowników i mediów przyniosła efekty — AMD zmieniło swoje stanowisko. 

AMD zachowa wsparcie dla starszych kart Radeon

Producent opublikował oświadczenie, w którym zaprzecza doniesieniom o zakończeniu wsparcia dla kart RDNA 1 i RDNA 2. W komunikacie czytamy:  

"Słyszeliśmy wasze opinie i chcemy rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące sterowników AMD Software: Adrenalin Edition 25.10.2. Aktualizacja ta wprowadza dwa zoptymalizowane tory sterowników: jeden dla architektur RDNA 1 i RDNA 2 (Radeon RX 5000 i RX 6000), a drugi dla RDNA 3 i RDNA 4 (Radeon RX 7000 i RX 9000).” 

AMD podkreśla, że nie jest to koniec wsparcia dla starszych kart graficznych. Modele z serii RX 5000 i RX 6000 nadal będą otrzymywać: 

  • wsparcie dla nowych premier gier, 
  • poprawki stabilności i optymalizacje, 
  • aktualizacje bezpieczeństwa i usuwanie błędów. 

Firma wyjaśnia, że nowa struktura sterowników pozwoli na utrzymanie oddzielnej, stabilnej gałęzi dla wcześniejszych generacji, opartych na latach dopracowywania i optymalizacji. Dzięki temu użytkownicy starszych kart mają otrzymywać bardziej spójne i niezawodne doświadczenie, bez ryzyka problemów wynikających z szybkich zmian wprowadzanych dla nowych architektur. 

AMD zaznacza, że rozdzielenie kodu sterowników pozwoli inżynierom szybciej rozwijać nowe funkcje dla RDNA 3 i RDNA 4, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności i wydajności starszych modeli.

AMD Radeon RX 6900 XT

Efekt presji? 

Na zakończenie producent zapewnia: 

"Nasze zaangażowanie wobec społeczności Radeon pozostaje niezmienne. Niezależnie od tego, czy korzystasz z RX 5000, RX 6000 czy najnowszej RX 9000 — nadal możesz liczyć na niezawodność, wydajność i troskę, której oczekujesz od AMD. Każdy gracz Radeon jest dla nas ważny.” 

Media technologiczne i społeczność graczy zinterpretowały wcześniejsze informacje (np. o przejściu starszych kart w tryb konserwacji) jako zapowiedź końca aktywnego wsparcia. Reakcja była mocna — pojawiły się liczne negatywne komentarze i artykuły sugerujące, że AMD "porzuca” użytkowników RX 5000 i RX 6000, mimo że to wciąż wydajne i popularne układy. W tym kontekście oświadczenie AMD wygląda jak reakcja na presję opinii publicznej. Nawet jeśli firma formalnie nie wycofuje się z żadnej decyzji, to komunikacyjnie koryguje przekaz, by uspokoić użytkowników i uniknąć utraty zaufania. 

    syncpoland
    presja czy nie presja, jak te wszystkie filmy na youtube sie ukazaly z krzykliwymi komentarzami to pachnialo to nadgorliwa reakcja.

