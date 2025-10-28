USA zamawiają superkomputery do AI. Chcą być liderem branży

Stany Zjednoczone przeznaczają miliard dolarów na budowę superkomputerów Lux AI i Discovery. Nowe maszyny mają wzmocnić amerykańską dominację w sztucznej inteligencji i badaniach naukowych, otwierając erę przełomów w energii, medycynie i bezpieczeństwie narodowym.

Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) wspólnie z firmą AMD ogłosił budowę dwóch nowych superkomputerów – Lux AI oraz Discovery – które powstaną w Oak Ridge National Laboratory (ORNL) w stanie Tennessee. Oba systemy mają wzmocnić pozycję USA jako światowego lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) oraz obliczeń wysokiej wydajności (HPC – High Performance Computing).

Nowe maszyny mają wspierać najważniejsze amerykańskie programy naukowe i technologiczne – od energii i medycyny po bezpieczeństwo narodowe.

Supercomputer Lux AI

Lux AI, który ma zostać uruchomiony w 2026 r, będzie pierwszą w USA "fabryką AI" – centrum przeznaczonym do tworzenia i trenowania dużych modeli sztucznej inteligencji wykorzystywanych w nauce, energetyce, biologii, medycynie i przemyśle.

System powstanie we współpracy ORNL, AMD, Oracle i HPE. Jego architektura zostanie zoptymalizowana pod kątem pracy z ogromnymi zbiorami danych i modelami AI - system będzie wykorzystywać procesory AMD Epyc (nie wiadomo o którą generację dokładnie chodzi), układy graficzne AMD Instinct MI355X, a do tego zaawansowane rozwiązania sieciowe AMD Pensando i serwery HPE ProLiant Compute XD685.

Celem Lux będzie przyspieszenie badań naukowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz rozwój tzw. suwerennej infrastruktury AI – bezpiecznej, krajowej platformy obliczeniowej zapewniającej Stanom Zjednoczonym pełną niezależność technologiczną.

Superkomputer Discovery

Discovery, planowany do uruchomienia w 2028 roku (z pełnym rozpoczęciem pracy w 2029), stanie się kolejnym flagowym superkomputerem Departamentu Energii USA w Oak Ridge National Laboratory. System będzie oparty na nowym superkomputerze HPE Cray Supercomputing GX5000, zaprojektowanym z myślą o erze sztucznej inteligencji.

Jego sercem będą najnowsze procesory AMD Epyc o nazwie kodowej „Venice” oraz akceleratory graficzne AMD Instinct MI430X, stworzone specjalnie do zastosowań w dziedzinie sztucznej inteligencji i obliczeń naukowych. Całość uzupełni system pamięci masowej HPE Cray Supercomputing Storage Systems K3000, wykorzystujący technologię DAOS (Distributed Asynchronous Object Storage) – pierwszy fabrycznie zbudowany system pamięci masowej z wbudowanym oprogramowaniem open source, zapewniający dobrą wydajność, niezawodność i skalowalność.

Discovery będzie rozwinięciem technologii zastosowanej w superkomputerze Frontier – pierwszym na świecie systemie eksaskalowym, którego moc obliczeniowa przekracza jeden eksaflops. Co prawda ani AMD, ani ORNL nie ujawniają dokładnych osiągów, ale jeśli system ma stać się nowym „flagowcem” Departamentu Energii USA, będzie zapewniał jeszcze większą wydajność, wyższą efektywność energetyczną oraz znacznie szersze możliwości w zakresie sztucznej inteligencji.

Zastosowania obejmą m.in.: projektowanie reaktorów nowej generacji, opracowywanie baterii i półprzewodników przyszłości, badania nad nowymi materiałami i katalizatorami, symulacje biologiczne i energetyczne czy wsparcie dla bezpieczeństwa narodowego.

Symbol publiczno-prywatnego partnerstwa

Zamawiającym systemy jest Departament Energii USA (DOE), a budowa i wdrożenie systemów odbędzie się we współpracy z Oak Ridge National Laboratory, jednym z najważniejszych ośrodków badawczych w kraju. Partnerami technologicznymi przedsięwzięcia są największe firmy z branży: AMD, które dostarczy procesory Epyc, akceleratory graficzne Instinct oraz rozwiązania sieciowe Pensando; Hewlett Packard Enterprise (HPE), odpowiedzialne za platformę superkomputerową Cray Supercomputing GX5000; oraz Oracle Cloud Infrastructure (OCI), które zapewni chmurę obliczeniową i infrastrukturę AI dla systemu Lux. Łączna wartość projektu wynosi 1 mld. dol. i pochodzi ze środków publicznych oraz prywatnych.

Jak podkreśliła dr Lisa Su, prezes i dyrektor generalna AMD, projekt Lux i Discovery to "doskonały przykład, jak współpraca sektora publicznego i prywatnego może przyspieszyć rozwój nauki i innowacji w USA”.

Z kolei sekretarz energii Chris Wright zaznaczył, że nowe systemy to "pierwszy krok w kierunku nowego modelu partnerstw, które mają zapewnić Stanom Zjednoczonym przewagę w wyścigu o dominację w sztucznej inteligencji”.

Znaczenie dla amerykańskiej nauki i AI

Dzięki Lux i Discovery Stany Zjednoczone zyskają infrastrukturę, która pozwoli rozwijać i trenować modele AI w pełni w kraju, bez uzależnienia od zagranicznych technologii, przyspieszyć odkrycia naukowe i skrócić czas od eksperymentu do wdrożenia, ale też umocnić przewagę USA w dziedzinie superkomputerów, sztucznej inteligencji i nauki stosowanej.

Miliardowy projekt DOE, AMD, HPE i Oracle symbolizuje nie tylko inwestycję w moc obliczeniową, ale również w strategiczną niezależność technologiczną i bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych.