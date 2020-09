Czekacie na premierę kart graficznych Radeon RX 6000? My też! AMD postanowiło uchylić rąbka tajemnicy i zaprezentowało wygląd nowych modeli.

Premiera nowych kart graficznych Radeon zbliża się coraz większymi krokami. Oprócz nowej architektury – RDNA 2, producent wprowadzi tutaj także nowy projekt chłodzenia (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, porzuci on konstrukcję opartą o turbinę).

AMD prezentuje kartę graficzną Radeon RX 6000

Na ten moment nie wiadomo, jakie modele przedstawia wizualizacja producenta (nowe chłodzenie najprawdopodobniej pojawi się w kilku modelach). Niektórym nowy projekt może przypominać chłodzenie z karty Radeon HD 7990.

Konstrukcja wykorzystuje potężny radiator oraz trzy duże wentylatory. Radeon z nowym chłodzeniem jest bardzo długi, ale zajmuje tylko dwa miejsca dla kart rozszerzeń.

Więcej szczegółów ujawnił EasterEgg z gry Fortnite – gracz NateOrb odkrył, że na mapie AMDCreative Island został ukryty model nowej karty (można go odkryć po pisaniu 8651-9841-1639).

Do dyspozycji oddano cztery wyjścia obrazu: dwa DisplayPort, jedno HDMI i jedno USB typ C, a zasilanie doprowadzają dwa 8-pinowe gniazda PCIe PEG (co może sugerować, że mamy do czynienia z jednym z topowych modeli).

Na rewersie karty umieszczono płytkę backplate. Bardziej spostrzegawczy zauważą, że mamy do czynienia z konstrukcją opartą o jeden procesor graficzny.

AMD zapowiada premierę kart Radeon RX 6000

Więcej informacji o nowych kartach powinniśmy poznać w przyszłym miesiącu – 28. października producent organizuje konferencję, na której ma zaprezentować serię Radeon RX 6000. Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać!

Źródło: Twitter @ Radeon RX, Twitter @ NateOrb

Zobacz więcej o kartach Radeon RX 6000: