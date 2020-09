Premiera kart graficznych AMD Radeon RX 6000 zbliża się coraz większymi krokami, a w sieci zaczynają pojawiać się ciekawe przecieki na temat planowanych konstrukcji. Tym razem natrafiliśmy na zdjęcie jednego z topowych modeli z nowej serii.

Zdjęcie udostępnił jeden z użytkowników chińskiego serwisu Bilibili, ale nie ujawnił o jaki model chodzi (niektóre źródła wskazują, że to konstrukcja z układem graficznym Navi 21). Na pewno mamy do czynienia z następcą serii Radeon RX 5000.

Co warto podkreślić, zdjęcie nie przedstawia finalnej wersji karty - to próbka inżynieryjna, w której zastosowano dodatkowe złącza diagnostyczne, a do chłodzenia rdzenia wykorzystano... cooler CPU.

Zdjęcie karty graficznej Radeon RX 6000



Próbka inżynieryjna karty została wyposażona w cooler dla procesora (finalnie powinna korzystać ze standardowego chłodzenia)

Co wiemy o karcie? Właściwie niewiele. Na laminacie umieszczono rdzeń Navi 2X (RDNA 2) oraz osiem kości pamięci GDDR6 o pojemności 16 Gb, co oznacza, że dysponuje ona łącznie 16 GB pamięci GDDR6 256-bit.

Bardziej spostrzegawczy mogą zauważyć też cztery złącza wideo: trzy DisplayPort i jedno HDMI, a także dwa gniazda zasilające (jedno z nich na pewno jest 8-pinowe, drugie nie wiadomo).

Kiedy premiera kart graficznych Radeon RX 6000?

Wiemy, że karty Radeon RX 6000 mają zostać zapowiedziane 28 października – na konferencji AMD powinniśmy poznać planowane modele, a także ich specyfikację, wydajność i ceny. Być może wtedy dowiemy się coś więcej o konstrukcji ze zdjęcia.

Źródło: Bilibili, VideoCardz, Twitter @ kopite7kimi

