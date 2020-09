Ciągle czekamy na premierę kart graficznych AMD Radeon RX 6000, które mają stawić czoła konkurencyjnym modelom Nvidia GeForce RTX 3000. Czy stawią? Pierwsze, nieoficjalne wyniki wydajności wyglądają całkiem przyzwoicie.

Pierwsze wyniki wydajności nowej karty AMD

[Possible AMD RDNA2 GPU]



MSI Gaming X Trio 2080Ti 74.4 (156.63%)

2080Ti water stock 71.4 (150.31%)

EVGA XC Black 2080Ti stock 64.9 (136.63%)

> AMD Radeon(TM) Graphics 63.9 (134.52%)

MSI Gaming X Trio 2080 stock 54.4 (114.52%)

2070 stock 47.5 (100%) pic.twitter.com/y0NKPeKPEg — _rogame (@_rogame) September 12, 2020

Użytkownik rogame odkrył w bazie benchmarka Ashes of the Singularity tajemniczą kartę graficzną AMD Radeon (jej oznaczenie jeszcze nie zostało wykryte). I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie oferowana wydajność.

W teście Crazy 4K uzyskała ona wynik 63,9 fps, co można porównać do konkurencyjnego modelu GeForce RTX 2080 Ti (wyniki z nowej serii GeForce RTX 3000 jeszcze nie są znane).

I'd say Navi22 — _rogame (@_rogame) September 12, 2020

Obecnie "czerwoni" nie mają w ofercie tak wydajnej konstrukcji, co może sugerować, że mamy do czynienia z kartą z nowej serii Radeon RX 6000. Nie nastawialibyśmy się jednak, że to topowa propozycja - ten sam użytkownik sugeruje, że to karta z chipem Navi 22, a więc propozycja raczej ze średniej półki (mówimy więc o odpowiedniku rdzenia Nvidia Ampere GA104 z karty GeForce RTX 3070).

Kiedy premiera nowych kart graficznych AMD Radeon?

Czy to rzeczywiście nowa karta AMD? Wszystkiego powinniśmy się dowiedzieć pod koniec przyszłego miesiąca – 28 października producent organizuje konferencję, na której ma zaprezentować karty graficzne Radeon RX 6000.

Jeżeli hipotetyczny Radeon RX 6700 okazałby się równie wydajny co GeForce RTX 3000, moglibyśmy się doczekać zaciętej walki na rynku kart graficznych (co byłoby wielką korzyścią dla potencjalnych klientów).

Źródło: Twitter @ rogame, AMD

