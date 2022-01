Nowy rok zdaje się przynosić dobre wieści dla czekających na nową tanią kartę do grania. Pytanie jednak, czy poczynione cięcia nie okazały się zbyt głębokie. Oto recenzja najnowszego Radeona RX 6500 XT w wykonaniu ASUS Tuf Gaming.

Karty z układem AMD Radeon RX 6500 XT zostały zaprojektowane tak, aby nie były atrakcyjne dla górników (kryptowalut), a jednocześnie nadal nadawały się do budżetowych PC dla graczy

RX 6500 XT wyposażono w 4 GB pamięci GDDR6 na szynie 64-bit, przez co w nowych grach sprawdzi się w rozdzielczości nie większej niż Full HD ze średnimi lub niskimi ustawieniami tekstur

Sugerowana cena wynosi 199 USD, co pozycjonuje ją pomiędzy GTX 1650 Super i GTX 1660, jednak w obecnych realiach jej cena konkuruje z GTX 1650 (podstawowym)

Kartę pozbawiono sprzętowego enkodera video, zatem nie sprawdzi się zbyt dobrze w rękach streamera (dekodowanie sprzętowe oczywiście jest obecne)

Radeon RX 6500 XT "obsługuje" śledzenie promieni

ocena redakcji:









4/5

Jako że zbliżamy się do dużych premier kart najnowszej generacji, to obu głównych graczy postanowiło w końcu odsłonić swoje najsłabsze karty. Pierwsze do sklepów trafiły układy od AMD – Radeon RX 6500 XT, wyposażone w 4 GB własnej pamięci RAM i korzystające z dobrodziejstw architektury RDNA 2 (niestety nie wszystkich…). Model, który wybraliśmy do testów, to jedna z najmocniejszych odmian z dużym 2,7-slotowym chłodzeniem z dwoma wentylatorami - ASUS Tuf Gaming OC Edition.

Jak prezentuje się ASUS Radeon RX 6500 XT Tuf Gaming?

Zaczniemy od opisu samej karty ASUSa, ponieważ to dzięki układowi chłodzenia, w jaki ASUS ją zaopatrzył, karta sprawia wrażenie przynajmniej 2x szybszej. Nawet wcześniej testowany Radeon RX 6600 ze znacznie większym GPU nie mógł pochwalić się aż tak dużym radiatorem. Ba! ASUS Radeon RX 6600 XT Strix, którego użyliśmy do aktualizacji wyników, posiada w zasadzie minimalnie mniejsze chłodzenie niż dziś omawiany RX 6500 XT. A przypominamy, że jest to karta, której limit mocy domyślnie wynosi 90 W.



Takiego rozmiaru radiator z czterema ciepłowodami w przypadku tej karty (w dobrze wentylowanej obudowie) zwykle poradzi sobie pasywnie...

Chłodzenie to znany i sprawdzony już układ z czterema ciepłowodami oraz dwoma niespełna 10-centymetrowymi wentylatorami. Czy to overkill dla tego GPU? Tak. Ale nie oznacza to, że takie podejście jest pozbawione sensu. W naszych testach karta bardzo sporadycznie osiągała ponad 55°C w trybie automatycznym, zwykle trzymając się w okolicy 48-50°C.Warto zaznaczyć, że karta pozostawiona w trybie automatycznym niepotrzebnie wysoko rozkręca wentylatory (nawet do 80%), co jest już nieco słyszalne. Ręczne wymuszenie bezgłośnych 30% prędkości obrotowej (w dobrze wentylowanej obudowe) nawet w ciepłe dni powinno zapewnić tej karcie komfortowe temperatury pracy. Naturalnie, gdy nie gramy wentylatory całkowicie się zatrzymują i dopiero po przekroczeniu 57°C ponownie się aktywują.



Miło, że chociaż piny zostawiono złote, nawet jeżeli 75% z nich do niczego nie służy...

Karta posiada również pełen backplate, co kiedyś było domeną tylko najdroższych i najszybszych modeli. Pomaga on schłodzić kości pamięci graficznej, albo przynajmniej laminat, na którym są po drugiej stronie osadzone. Chroni też kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz usztywnia jej konstrukcję. Niestety przyczynia się też do wzrostu masy, a ta wynosi 870 g… Radzimy uważać w starszych płytach głównych bez wzmocnionego slotu PCI-E!



To zaskakujące, ale ten backplate faktycznie pełni rolę chłodzenia - pod spodem są termopady!

Radiator zgodnie z obecną modą jest przelotowy (backplate nie blokuje wylotu powietrza). W połowie długości karty ulokowano przełącznik trybu pracy – można wymusić obniżenie parametrów, aby zwiększyć kulturę pracy, co w przypadku tej karty zupełnie nie ma sensu – w domyślnym trybie też potrafi być bezgłośna.



Po tym, jak karta działa w trybie Performance oczekiwaliśmy, że po aktywowaniu trybu Quiet karta zacznie działać jak ANC w słuchawkach – niestety nie udało się tego zaobserwować :(

Na szczycie karty znajdziemy 6-pinowe złącze zasilania PCI-E, które jest wymagane przez wszystkie karty z tym GPU. Entuzjastów RGB ucieszy obecność podświetlanego logo TUF oraz paska LED pod nim – wszystko oczywiście w formie adresowalnego RGB z płynną regulacją w standardzie ASUS Aura Sync.



Napisy Radeon i TUF Gaming nie są podświetlane, podobnie jak nie uświadczymy RGB w okolicach wentylatorów.

Najbardziej zaskakujące w tym wszystkim jest to, ile karta posiada złączy obrazu. Tu od razu zaznaczamy – to nie jest pomysł ASUSa, aby złącza ograniczać – wynika to z konstrukcji samego GPU, które fizycznie więcej niż dwóch wyświetlaczy jednocześnie nie obsłuży. Do dyspozycji mamy zatem najlepszy zestaw, jakiego w tym układzie można było oczekiwać – HDMI 2.1 (gdybyście chcieli grać w 8K przy 60 FPS ;)) oraz DisplayPort 1.4a z DSC.



Producent nie zmarnował miejsca odzyskanego przez limit portów i karta zdecydowanie ma czym oddychać.

Jak na tle starszych i konkurencyjnych modeli wypada nowy Radeon RX 6500 XT?

Sugerując się nazwą można wnioskować, że mamy do czynienia z następcą RX 5500 XT (choć samo AMD się od tego odcina, twierdząc, że zbieżność numeru i oznaczenia jest przypadkowa), zatem tutaj porównanie jest oczywiste. Do zestawu dobraliśmy też kolejny obecnie w hierarchii model RX 6600 oraz jeszcze starszy RX 580, którego posiadacze po tych 5 latach mogą mieć ochotę zmienić kartę na nowszą…

ASUS Radeon RX 6500 XT Tuf Gaming OC - specyfikacja i porównanie do innych modeli

Model Radeon RX 5500 XT Radeon RX 6500 XT Radeon RX 580 Radeon RX 6600 Układ graficzny Navi 14 (RDNA, 7 nm) Navi 24 XT (RDNA 2, 6 nm) Polaris 20 (GCN 4th, 14 nm) Navi 23 XL (RDNA 2, 7 nm) Jednostki cieniujące 1408 1024 2304 1792 Jednostki teksturujące 88 64 144 112 Jednostki rasteryzujące 32 32 32 64 Jednostki Ray Accelerators - 16 - 28 Taktowanie rdzenia 1607/1845 MHz 2610/2815 MHz 1257/1340 MHz 2044/2491 MHz Pamięć Infinity Cache - 16 MB - 32 MB Pamięć wideo 4 / 8 GB GDDR6 128-bit 4 GB GDDR6 64-bit 4 / 8 GB GDDR5 256-bit 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie VRAM 14 000 MHz 14 000 MHz 8000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 224 GB/s 144 GB/s 256 GB/s 224 GB/s Interfejs (elektryczny/fizyczny) PCI-E 4.0 (x8/x16) PCI-E 4.0 (x4/x16) PCI-E 3.0 (x16/x16) PCI-E 4.0 (x8/x16) TBP (zasilanie) 150 W (8-pin) 107 W (6-pin) 185 W (8-pin) 132 W (8-pin) Cena $169 (4 GB) / $199 (8 GB) $199 $229 $329

Dobrze widzicie i w tabelce nie ma błędów – karta posiada 64-bitową szynę pamięci i z płytą główną komunikuje się przez interfejs PCI-E 4.0 x4… To nie wróży nic dobrego dla posiadaczy monitorów z wyższą niż FHD rozdzielczością i testy, do których zaraz przejdziemy, to potwierdzają. Ale jest też kilka pozycji, które należy docenić, jak chociażby fakt, że mamy w rękach pierwszy na świecie GPU wykonany w procesie 6 nm. Mocno okrojoną ilość jednostek cieniujących karta zdecydowanie nadrabia równie rekordowo wysokim taktowaniem (w przypadku naszego ASUSa bardzo mocno zbliżamy się do 2,8 GHz w grach!), a dodatkowo AMD nie pozbawiło karty podsystemu pamięci Infinity Cache, co może nieco ratować kwestię przepustowości.

Nowy RX 6500 XT ustępuje specyfikacją w większości względów nawet poprzedniemu RX 5500 XT – nadrabia nowymi rozwiązaniami i wyższym taktowaniem, dzięki czemu ma być od niego ostatecznie szybszy

AMD nie ucięło również rdzeni odpowiedzialnych za śledzenie promieni, co akurat wynika z konstrukcji rdzenia, a nie ich dobrej woli. Do ich użyteczności jeszcze wrócimy. Na koniec należy się odnieść do kwestii zasilania oraz ceny MSRP (sugerowanej). O ile zapotrzebowanie na prąd wyraźnie spadło, tak że nawet posiadacze bardzo słabych zasilaczy 350-400 W powinni móc bez obaw z tego modelu korzystać, tak zapotrzebowanie na zawartość portfela wyraźnie wzrosła, i to nawet abstrahując już od tego, co obecnie się dzieje z cenami kart. Dodatkowe $30 względem poprzednika (w analogicznej wersji 4 GB), mając na uwadze ilość cięć, wydaje się być mało uczciwą propozycją.



Jeżeli liczycie, że kartę uda się zakupić za $199 + podatek, to mamy dla Was złe wieści…

Cięcia sięgają jeszcze głębiej… na tej karcie nie postreamujesz

Zanim przejdziemy do omówienia testów, należy zaznaczyć jeszcze jeden mały detal. AMD w poszukiwaniu oszczędności dokonało jeszcze jednego, tym razem dosyć bolesnego cięcia. Kartę pozbawiono sprzętowego encodera video, co oznacza, że nie posłużymy się nią do nagrywania lub transmitowania rozgrywki. Fakt, że karty z tego segmentu nigdy nie były utożsamiane z poważnym tworzeniem treści, jednak nieco szkoda, że tym razem AMD podjęło tę decyzję w imieniu graczy.

Testy wydajności karty ASUS Radeon RX 6500 XT Tuf Gaming OC

Platforma testowa pozostała bez zmian względem poprzednich artykułów. W jej skład wchodzą:

Procesor: AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO)

AiO: Corsair 240 mm

Pamieć RAM: 2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie)

Płyta główna: MSI X570 Godlike

SSD PCIe 4.0: Corsair MP600

Zasilacz: Chieftec PowerUp 750 W

Obudowa: BeQuiet Silent Base 802

Tam, gdzie było to możliwe (wspierane przez grę), kartę przetestowaliśmy dodatkowo z aktywnym Resizable Bar (SAM). To, co jednak tej karcie podarowaliśmy, to testy w 1440p oraz 4K. RX 6500 XT prostu nie jest GPU do grania w takich rozdzielczościach. Dodatkowy, zupełnie niestandardowy test wykonaliśmy po zablokowaniu standardu PCI-E płyty głównej na wersji 3.0, aby zasymulować wydajność na starszych płytach, bez PCI-E 4.0 - na te wyniki oznaczone na zielono powinni patrzeć Ci z Was, którzy mają już komputer (sprzed 2020 roku) i szukają nowej karty z niskiego segmentu.

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 18355 AMD Radeon RX 6900 XT 17562 NVIDIA GeForce RTX 3080 16922 AMD Radeon RX 6800 XT 16710 ASUS ROG RX 6800 OC 14974 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 14451 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14412 NVIDIA GeForce RTX 3070 13589 AMD Radeon RX 6700 XT 12284 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11925 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11887 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10557 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 10064 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9814 Palit GeForce RTX 3060 9342 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 9304 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8836 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 8597 ASUS Radeon RX 6500 XT 4 GB 5581 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 5422 ASUS Radeon RX 6500 XT 4 GB

[PCI-E 3.0] 5374 AMD Radeon RX 580 4770 Gigabyte GeForce GTX 1650 3956

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 19453 AMD Radeon RX 6900 XT 18353 NVIDIA GeForce RTX 3080 17510 AMD Radeon RX 6800 XT 17289 ASUS ROG RX 6800 OC 15104 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 14526 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14430 NVIDIA GeForce RTX 3070 13487 AMD Radeon RX 6700 XT 11989 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11584 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11550 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10113 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 9573 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9308 GeForce RTX 3060 8800 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8773 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8271 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 8067 ASUS Radeon RX 6500 XT 4 GB 5057 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 4885 ASUS Radeon RX 6500 XT 4 GB

[PCI-E 3.0] 4866 AMD Radeon RX 580 4272 Gigabyte GeForce GTX 1650 3513

3D Mark - Port Royale (hybrid ray-tracing)

[punkty]

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 12926 NVIDIA GeForce RTX 3080 11324 AMD Radeon RX 6900 XT 9650 AMD Radeon RX 6800 XT 8861 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 8845 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8729 NVIDIA GeForce RTX 3070 8120 ASUS ROG RX 6800 OC 7696 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 7044 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 6773 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 6027 AMD Radeon RX 6700 XT 5877 GeForce RTX 3060 5105 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 5062 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 4450 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 3780 ASUS Radeon RX 6500 XT 4 GB 472 ASUS Radeon RX 6500 XT 4 GB

[PCI-E 3.0] 243

3D Mark - DXR ray-tracing feature

[punkty]

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 55.57 NVIDIA GeForce RTX 3080 48.24 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 33.45 NVIDIA GeForce RTX 3070 32.91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 30.29 AMD Radeon RX 6900 XT 29.14 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 26.82 AMD Radeon RX 6800 XT 25.99 ASUS ROG RX 6800 OC 22.95 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 22.18 GeForce RTX 3060 19.81 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 18.07 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 15.38 AMD Radeon RX 6700 XT 13.43 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 11.33 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 9.27 ASUS Radeon RX 6500 XT 4 GB 5.85 ASUS Radeon RX 6500 XT 4 GB

[PCI-E 3.0] 4.97

Testy klasyczne plasują kartę ledwie ponad to, co pokazał w zeszłym roku RX 5500 XT z 8 GB vRAM. Mocno też wyprzedza GTX 1650, który obecnie dominuje w tym segmencie cenowym. Warto zaznaczyć, że w tych testach nie odnotowaliśmy znaczącego spadku wydajności po obniżeniu standardu PCI-E. Natomiast znaczną przewagę nad RX 5500 XT, bowiem blisko 500 pkt., nowy RX 6500 XT uzyskuje w teście Port Royal, gdzie używany jest Ray Tracing. Choć może mieć to związek z tym, że RX 5500 XT testu nie pozwala nawet uruchomić ze względu na brak jednostek z tą techniką związanych…

A tak już całkiem na poważnie, to testy powtarzaliśmy kilka razy i dopiero konsultacja z producentem potwierdziła nasze obawy – ta karta faktycznie wypada rząd wielkości gorzej od nawet najwolniejszych modeli pierwszej generacji kart Nvidii, czyli RTX 2060 (które w sumie nadal są 2x droższe od testowanego RX 6500 XT...).

Radeon RX 6500 XT posiada rdzenie RT tylko dlatego, że nie dało się ich łatwo wyciąć. Nie nastawiajcie się na używanie funkcji śledzenia promieni, chyba że odpowiada Wam podziwianie pokazu slajdów

Wyniki te potwierdziliśmy w kilku grach, co możecie podziwiać poniżej. W sumie można potraktować taki stan rzeczy jako wersję demonstracyjną śledzenia promieni – „Włącz i zobacz, czy ci się podoba, i jeżeli tak, to zbieraj na 3x droższą kartę”. Oddać AMD należy, że nigdzie nie reklamuje tej karty jako „gotowej na Ray Tracing”, więc to raczej faktycznie pokłosie polityki AMD pt: „Niczego sztucznie nie blokujemy”.

Radeon RX 6500 XT - porównanie wydajności w grach z i bez Ray Tracingu

Rozdzielczość 1920x1080 px, więcej = lepiej

Cyberpunk 2077

(średnie ustawienia, średni RT) 41

31

8

6 Far Cry 6

(średnie ustawienia, FSR w nawiasie) 82

51

9 (56)

8 (23) Shadow of the Tomb Raider

(średnie ustawienia, średni RT) 84

77

45

24 Watch Dogs: Legion

(średnie ustawienia, średni RT) 76

63

8

6 Legenda RT OFF - średni FPS

RT OFF - 1% Low FPS

RT ON - średni FPS

RT ON - 1% Low FPS

Dodajmy tutaj, że w przypadku Far Cry 6 aktywowanie FSR na poziomie „zbalansowany” (co dla rozdzielczości FHD oznacza już bardzo wyraźne rozmycie obrazu), pozwoliło przywrócić płynność nawet ponad 30 FPS z aktywnym śledzeniem promieni. W przypadku Tomb Raider również wybranie „średniego RT” (w przypadku tej gry praktycznie niedostrzegalnego) dało grywalne 45 FPS. Tylko, że w obu przypadkach jest to sztuka dla sztuki i lepiej w te gry gra się wybierając inne ustawienia zamiast RT. Dlatego też wniosek podtrzymujemy – RX 6500 XT nie pozwala na rozsądną grę z Ray Tracingiem i w tym miejscu temat sledzenia promieni kończymy.

Testy w grach – jak radzi sobie nowy Radeon RX 6500 XT na tle obecnej konkurencji?

Aby zachować zgodność z naszą bazą wyników musieliśmy wykonać testy w najwyższych ustawieniach, ale tym razem również oszczędziliśmy karcie występu w wyższej niż FHD rozdzielczości. Mamy jednak na uwadze, że nie jest to karta dedykowana do grania nawet w FHD w takich ustawieniach, dlatego jeszcze niżej czeka na Was pewna nowość w naszej procedurze :) W pierwszym z testów, dodatkowo (kontrolnie) sprawdziliśmy RX 6600 XT po wymuszeniu PCI-E w standardzie 3.0, aby mieć pewność, że spadki wydajności w RX 6500 XT w takim przypadku wynikają tylko z jego przepustowości. Różnica wyszła, ale minimalna, zgodnie z oczekiwaniem dla karty z 8 liniami PCI-E z tego segmentu.

AC: Valhalla – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra wysokie

AMD Radeon RX 6900 XT

[ResizeBAR] 148

107 AMD Radeon RX 6800 XT

[ResizeBAR] 138

100 AMD Radeon RX 6900 XT 126

90 AMD Radeon RX 6800

ASUS ROG STRIX OC

[ResizeBAR] 121

84 AMD Radeon RX 6800 XT 118

83 AMD Radeon RX 6700 XT

[ResizeBAR] 114

80 AMD Radeon RX 6800

ASUS ROG STRIX OC 105

74 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Gigabyte Gaming OC 12G

[ResizeBAR] 105

77 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

[ResizeBAR] 101

76 AMD Radeon RX 6700 XT 98

70 NVIDIA GeForce RTX 3080

[ResizeBAR] 96

71 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Gigabyte Gaming OC 12G 96

70 NVIDIA GeForce RTX 3080 92

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

[ResizeBAR] 90

65 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC

[ResizeBAR] 90

63 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 84

62 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 83

61 NVIDIA GeForce RTX 3070 81

59 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC

[PCI-E 3.0] 81

54 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 81

59 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 80

60 AMD Radeon RX 6600

Sapphire Pulse

[ResizeBAR] 78

59 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Gigabyte Gaming 75

56 AMD Radeon RX 6600

Sapphire Pulse 74

56 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 72

52 AMD Radeon TUF RX 5700

ASUS OC 70

52 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 68

51 NVIDIA GeForce RTX 3060

[ResizeBAR] 67

50 NVIDIA GeForce RTX 3060 65

49 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 62

47 AMD Radeon RX 5500 XT

ASUS 8 GB 50

38 AMD Radeon RX 580 42

33 NVIDIA GeForce GTX 1650 26

21 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC

[ResizeBAR] 26

15 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC 23

12 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 21

17 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC

[ResizeBAR] [PCI-E 3.0] 16

7 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Cyberpunk 2077 – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra

AMD Radeon RX 6900 XT

[ResizeBAR] 121

86 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Gigabyte Gaming OC 12G

[ResizeBAR] 117

89 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Gigabyte Gaming OC 12G 109

86 AMD Radeon RX 6900 XT 108

70 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 108

82 AMD Radeon RX 6800 XT

[ResizeBAR] 105

71 NVIDIA GeForce RTX 3080

[ResizeBAR] 105

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 103

80 NVIDIA GeForce RTX 3080 101

77 AMD Radeon RX 6800 XT 95

66 AMD Radeon RX 6800

ASUS ROG STRIX OC

[ResizeBAR] 88

60 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

[ResizeBAR] 87

69 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 85

66 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 84

67 AMD Radeon RX 6700 XT

[ResizeBAR] 82

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 80

65 AMD Radeon RX 6800

ASUS ROG STRIX OC 80

57 AMD Radeon RX 6700 XT 75

52 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 70

58 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Gigabyte Gaming 70

58 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 62

52 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC

[ResizeBAR] 62

51 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 59

48 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 57

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 55

46 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 54

44 AMD Radeon RX 6600

Sapphire Pulse

[ResizeBAR] 51

41 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 48

39 AMD Radeon RX 6600

Sapphire Pulse 48

39 AMD Radeon RX 5500 XT

ASUS 8 GB 29

23 AMD Radeon RX 580 25

20 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC

[ResizeBAR] 23

16 NVIDIA GeForce GTX 1650

Gigabyte Gaming 22

17 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC 22

13 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC

[ResizeBAR] [PCI-E 3.0] 15

10 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 14

10 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 1920 x 1080

[kl./s.] najwyższa jakość

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Gigabyte Gaming OC 12G

[ResizeBAR] 196

145 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

[ResizeBAR] 191

141 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Gigabyte Gaming OC 12G 181

126 AMD Radeon RX 6900 XT 178

123 NVIDIA GeForce RTX 3080

[ResizeBAR] 177

129 NVIDIA GeForce RTX 3080 166

117 AMD Radeon RX 6800 XT 162

114 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

[ResizeBAR] 152

117 AMD Radeon RX 6800

ASUS ROG STRIX OC 142

99 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 141

103 NVIDIA GeForce RTX 3070 134

99 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 132

98 AMD Radeon RX 6700 XT 124

93 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Gigabyte OC 121

91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 113

86 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 104

81 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 101

78 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 99

78 NVIDIA GeForce RTX 3060 99

76 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 89

70 AMD Radeon RX 6600

Sapphire Pulse 89

70 AMD Radeon RX 5700

ASUS Tuf Gaming OC 88

70 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC 57

48 AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB

ASUS 54

46 AMD Radeon RX 580 49

40 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC

[PCI-E 3.0] 45

35 GeForce GTX 1650

Gigabyte Gaming 41

34 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 31

27 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

WD: Legion – 1920 x 1080

[kl./s.] tekstury HD, ultra

AMD Radeon RX 6900 XT 124

98 AMD Radeon RX 6800 XT 114

91 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Gigabyte Gaming OC 12G 110

88 NVIDIA GeForce RTX 3080 106

85 AMD Radeon RX 6800

ASUS ROG STRIX OC 96

77 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 92

76 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 90

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 90

74 AMD Radeon RX 6700 XT 86

71 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Gigabyte Gaming 79

65 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 77

63 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 71

59 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 70

58 AMD Radeon RX 6600

Gigabyte XT PRO OC 70

56 NVIDIA GeForce RTX 3060 65

53 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF Gaming OC 62

51 AMD Radeon RX 6600

Sapphire Pulse 62

50 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 61

51 NVIDIA GeForce RTX 3060 61

51 AMD Radeon RX 5500 XT

ASUS 8 GB 39

33 AMD Radeon RX 580 35

29 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC 25

15 NVIDIA GeForce GTX 1650

Gigabyte Gaming 23

15 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 16

13 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC

[PCI-E 3.0] 15

8 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

W nowszych tytułach, które zdecydowanie używają dużo vRAM, karta dławi się w najwyższych ustawieniach – nawet w 1080p. Do tego stopnia, że nie tylko przegrywa ze starszym RX 5500 XT z 8 GB vRAM, ale wręcz zrównuje się z podobnie zgnębionym GTX 1650. Starsze gry jak port 5-letniego Horizon Zero Dawn nie są aż tak wymagające wobec bufora karty i tu widać, że faktycznie jest szybsza od swojego "poprzednika".

Jeżeli posiadasz starszą płytę główną z PCI-E 3.0, to raczej nie kieruj się w stronę nowego Radeona RX 6500 XT…

Wisienką na tym torcie są wyniki po zablokowaniu PCI-E na standardzie 3.0. Tutaj widać, że karta już całkowicie została zdławiona i w niektórych tytułach wypada poniżej wyników jakie osiągnął GTX 1050 Ti! Oczywiście to wszystko testy w absurdalnych dla tego segmentu najwyższych ustawieniach, co nas do końca nie usatysfakcjonowało, zatem procedurę postanowiliśmy (na stałe dla tego segmentu) rozszerzyć.

Testy Radeona RX 6500 XT w niższych ustawieniach i w porównaniu do starszych kart

Z szafy odgrzebaliśmy już emerytowanego GTX 970, nieco młodszego GTX 1070 oraz nadal dostępnego w sprzedaży za niebotyczne ceny w okolicy 1500 zł GTX 1050 Ti (jego wyniki znajdziecie też powyżej). Tu dla kontekstu zostawiliśmy RX 6600 XT jako przedstawiciela obecnego średniego segmentu. Testy wykonaliśmy nie tylko po zejściu do ustawień średnich, ale również w kilku dodatkowych grach dla lepszego obrazu sytuacji. Wyniki z SAM lub bez - w zależności od tego, który wynik wychodził lepszy.

Assassins Creed Valhalla

[kl./s.] ustawienia średnie

Radeon RX 6600 XT 8 GB 117

79 GeForce GTX 1070 8 GB 67

46 Radeon RX 6500 XT 4 GB 61

43 GeForce GTX 970 4 GB 47

31 GeForce GTX 1050 Ti 36

24 Radeon RX 6500 XT 4 GB

[PCI-E 3.0] 36

14 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

CS:GO – 1920 x 1080

[kl./s.] ustawienia najniższe

GeForce GTX 1070 8 GB 545 Radeon RX 6600 XT 8 GB 528 Radeon RX 6500 XT 4 GB 519 Radeon RX 6500 XT 4 GB

[PCI-E 3.0] 508 GeForce GTX 970 4 GB 482 GeForce GTX 1050 Ti 349 Legenda: średnie klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 – 1920 x 1080

[kl./s.] ustawienia średnie

Radeon RX 6600 XT 8 GB 105

74 GeForce GTX 1070 8 GB 51

40 Radeon RX 6500 XT 4 GB 41

31 GeForce GTX 970 4 GB 31

24 Radeon RX 6500 XT 4 GB

[PCI-E 3.0] 30

21 GeForce GTX 1050 Ti 23

18 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Far Cry 6 – 1920 x 1080

[kl./s.] ustawienia średnie

Radeon RX 6600 XT 8 GB 143

112 GeForce GTX 1070 8 GB 82

58 Radeon RX 6500 XT 4 GB 82

51 GeForce GTX 970 4 GB 55

29 Radeon RX 6500 XT 4 GB

[PCI-E 3.0] 54

28 GeForce GTX 1050 Ti 49

29 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 1920 x 1080

[kl./s.] ustawienia średnie

Radeon RX 6600 XT 8 GB 158

113 GeForce GTX 1070 8 GB 91

70 Radeon RX 6500 XT 4 GB 77

66 GeForce GTX 970 4 GB 61

49 Radeon RX 6500 XT 4 GB

[PCI-E 3.0] 45

35 GeForce GTX 1050 Ti 44

38 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Shadow of the Tomb Raider – 1920 x 1080

[kl./s.] ustawienia średnie

Radeon RX 6600 XT 8 GB 155

138 GeForce GTX 1070 8 GB 85

58 Radeon RX 6500 XT 4 GB 84

77 Radeon RX 6500 XT 4 GB

[PCI-E 3.0] 70

45 GeForce GTX 970 4 GB 61

35 GeForce GTX 1050 Ti 40

35 Legenda: średnie klatki na sekundę

5% minimalmych klatek na sekundę

Watch Dogs Legion – 1920 x 1080

[kl./s.] ustawienia średnie

Radeon RX 6600 XT 8 GB 128

97 GeForce GTX 1070 8 GB 80

64 Radeon RX 6500 XT 4 GB 76

63 Radeon RX 6500 XT 4 GB

[PCI-E 3.0] 60

31 GeForce GTX 970 4 GB 54

44 GeForce GTX 1050 Ti 37

30 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Okazuje się, że dla posiadaczy leciwego GTX 970 nowy Radeon będzie nawet całkiem odczuwalnym krokiem naprzód... ale tylko jeżeli posiadają płytę główną z PCI-E 3.0, czyli tylko dla tych, którzy na tym bezrybiu kupili do nowego PC tak starą używaną kartę lub w ostatnim roku wymienili wszystko poza kartą. Dla osób, które teraz rozważają zakup 1050 Ti lub nawet GTX 1650 z GDDR6, zdecydowanie też radzimy dopłacić do nowego Radeona. Ostatnie porównanie do kosztującego obecnie około 2000 zł na serwisach aukcyjnych GTX 1070 nie jest jednoznaczne.

Jeżeli AMD zdoła dotrzymać obietnicy i karty RX 6500 XT faktycznie będą wysoce dostępne, to mają szansę zawojować obecnie najbardziej cierpiący rynek budżetowych konstrukcji

Z jednej strony GTX tutaj oferuje wyższą wydajność (i pozwoli też bez stresu odpalić wyższe ustawienia, gdzie RX 6500 XT dostaje już czkawki), ale robi to kosztem dużo wyższego poboru energii (a co za tym idzie wydzielanego ciepła) oraz wydzielanego hałasu. Pamiętajmy też, że kupując takiego GTX nie wiemy, czy pożyje u nas jeszcze kolejne 2-3 lata, czy może padnie po 6 miesiącach, a gwarancji już dawno nie ma. Jest też od RX 6500 XT droższy, ale o tym w podsumowaniu.

Możliwości podkręcania Radeona RX 6500 XT

AMD reklamuje swoją nową kartę jako najwyżej taktowany model i faktycznie do 3 GHz brakuje tutaj bardzo niewiele. Obecne sterowniki nie pozwoliły tej bariery przekroczyć - suwaczek zatrzymuje się na 2975 MHz... Najwięcej jednak zyskujemy (zwłaszcza w minimalnym FPS) podkręcając pamięci - te względnie stabilnie udało się ustawić na 2400 MHz (choć w Cyberpunk 2077 już pojawiały sie artefakty i trzeba było zejść do 2350 MHz). Przyrost wydajności (z wyjątkiem CS:GO) jest bliski temu o ile procentowo podnieśliśmy taktowania, zatem wszystko się zgadza.

Pomiar wydajności RX 6500 XT przed i po podkręceniu

Rozdzielczość 1920x1080 px, więcej = lepiej

Assassin's Creed Valhalla

(średnie ustawienia) 61

41

62

44 CS:GO

(najniższe ustawienia)

wykres w skali 1:5 519

522 Cyberpunk 2077

(średnie ustawienia) 41

31

43

37 Far Cry 6

(średnie ustawienia) 82

51

85

59 Horizon Zero Dawn

(średnie ustawienia) 77

66

85

72 Shadow of the Tomb Raider

(średnie ustawienia) 84

77

90

80 Watch Dogs: Legion

(średnie ustawienia) 76

63

77

64 3DMark Time Spy

(pkt GPU) 5057 pkt

5283 pkt Legenda: Domyślne - średni FPS

Domyślne - 1% Low FPS

Po OC - średni FPS

Po OC - 1% Low FPS



Zwykle zyskamy około 5% FPS przesuwając wszystkie suwaki w prawo, szkoda że nie dane nam było zobaczyć "trójki" z przodu :(

Pobór energii i temperatury

Na koniec tradycyjnie zmierzyliśmy jeszcze, ile nasza platforma zużyje we współpracy z testowanym Radeonem RX 6500 XT ASUS Tuf Gaming OC. Wyniki są adekwatne do zastosowanego tu 6-nanometrowego procesu technologicznego oraz poczynionych cięć w konstrukcji karty. Co ciekawe, GTX 1650 nadal pozostaje w tej kwestii poza zasięgiem.

Pobór energii całej platformy z procesorem AMD Ryzen 9 5900X w zależności od karty

[W]

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Gigabyte Gaming OC 12G 549 NVIDIA GeForce RTX 3080 498 AMD Radeon RX 6900 XT 471 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 452 AMD Radeon RX 6800 XT 451 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 411 AMD Radeon RX 6800 385 AMD Radeon RX 5700 XT 383 NVIDIA GeForce RTX 3070 369 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 368 AMD Radeon RX 6700 XT 357 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 350 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 343 AMD Radeon RX 5700 342 AMD Radeon RX 580 327 AMD Radeon RX 6600 XT 314 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 311 NVIDIA GeForce RTX 3060 302 AMD Radeon RX 6500 XT 253 AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB 242 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS Tuf Gaming OC 4 GB 221 NVIDIA GeForce GTX 1650 187

Funkcje, które dodatkowo oferuje nowa generacja kart AMD

Zanim przejdziemy do podsumowania, jeszcze warto wspomnieć o funkcjach, jakie oferują najnowsze karty od AMD:

AMD Radeon Anti-Lag – redukcja input lag na poziomie sprzętowym – działa z każdym monitorem i obniża opóźnienia o nawet 66% (choć są też gry, w których dużego zysku nie ma);

AMD Smart Access Memory – wspomniane już wcześniej, pozwala na bezpośrednią komunikację CPU z pamięciami na karcie;

Radeon Super Resolution – to natywna implementacja FSR na poziomie sterownika, a co za tym idzie powinna działać z każdą grą, bez konieczności implementacji jej przez twórców. Dzięki tej funkcji możemy (niewielkim kosztem ostrości obrazu) znacznie podnieść wydajność;

Pełne wsparcie dla FreeSync Premium Pro, w tym obsługa LFC, czyli kompensacji niskiego framerate.

Czy Radeon RX 6500 XT podbije rynek tanich konstrukcji? Czy warto go kupić?

Nie będziemy Was dłużej trzymać w napięciu. Karty z tym GPU na pokładzie mają kosztować w sklepach od 1500 zł do ponad 1700 zł za najdroższe i najbardziej wypasione modele, jak testowany dziś ASUS RX 6500 XT Tuf Gaming. Oczywiście ceny nie ma co odnosić do tego, ile zasugerował producent (czyli $199, co dałoby poniżej 1000 zł w naszych realiach), gdyż czasy są, jakie są… Jeżeli obecna cena zdołałaby się utrzymać lub nawet z czasem nieco opaść, to karta wypada bardzo atrakcyjnie w kontekście osób, które teraz chcą składać budżetowy PC do grania (ale nie streamowania...) albo nawet kupili w zeszłym roku PC bez karty licząc, że do teraz kryzys ustąpi.



Jak już kryzys się skończy i do PC włożymy kartę ze znacznie wyższego segmentu, to taki ASUS Tuf Gaming będzie się pięknie prezentować na regale ;)

Na poprawę sytuacji w najbliższym czasie nie ma co liczyć, a RX 6500 XT faktycznie ma potencjał utrzymać wysoką dostępność i (względnie) atrakcyjną cenę, ponieważ okazuje się być bardzo nieciekawym kąskiem dla górników (praktycznie nie da się na nim kopać Etherium). Zabieg ten jest najwyraźniej celowy ze strony AMD, ponieważ karta nadal pozwala zagrać w każdy, nawet najnowszy tytuł, przynajmniej na ustawieniach średnich, a czasem z domieszką wysokich (z wyjątkiem ustawień tekstur), a to już bardzo wiele w oczach spragnionych kart graczy.

Średnia wydajność w grach; 1920 x 1080 px

RX 6500 XT = 100%, ustawienia średnie

Radeon RX 6600 XT 8 GB 183%

191% GeForce GTX 1070 8 GB 109%

105% Radeon RX 6500 XT 4 GB

[maksymalne OC] 104%

109% Radeon RX 6500 XT 4 GB 100%

100% GeForce GTX 970 4 GB 76%

66% Radeon RX 6500 XT 4 GB

[PCI-E 3.0] 74%

53% GeForce GTX 1650 GDDR6 66%

60% GeForce GTX 1050 Ti 57%

54% Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Patrząc przez pryzmat cen, w obecnej chwili jedynym przeciwnikiem dla RX 6500 XT będą odświeżone GTX 1650 z GDDR6. Modele Super zwykle kosztują już blisko (albo i ponad) 2000 zł i dopiero one oferują zbliżoną, choć nadal nie wyższą wydajność. Można zatem śmiało powiedzieć, że nowe karty AMD są w swoim segmencie bardzo opłacalne, choć oczywiście naturalnym może być otwieranie się noża w kieszeni na widok ponad 1500 zł za kartę z najniższego segmentu… do tego chyba czas się już przyzwyczaić. Albo kupić konsolę.



Nie da się ukryć, że nawet w dużej obudowie, jak nasza, ta karta nie wygląda na budżetowy model - brawo ASUS :)

W kategorii kart budżetowych, GPU AMD RX 6500 XT otrzymuje od nas solidne 4/5 plus znaczek opłacalności, który odnosi się tylko do obecnej sytuacji (zwyczajnie w tej cenie teraz nie dostanie się nowej, szybszej karty do grania, zwłaszcza w tytuły e-sportowe). Mimo iż rozumiemy powód wykonanych cięć i szanujemy AMD za próbę stworzenia karty choć trochę odpornej na problemy z dostępnością (a tych i tak teraz nie unikniemy ze względu na nowy chiński rok...), to nadal trudno nam przejść obojętnie obok niektórych z braków i ograniczeń, aby przyznać karcie wyższą ocenę.

Radeon RX 6500 XT bez problemu pokonuje podstawowego GTX 1650 z GDDR5, a odświeżony GTX 1650 z GDDR6 również mu wyraźnie ustępuje – przynajmniej tak długo, aż nie przesadzimy z ustawieniami graficznymi lub nie włożymy kart do płyty z PCI-E 3.0...

Jeżeli chodzi o sam model testowanej dziś karty, tj. ASUS RX 6500 XT Tuf Gaming, to oceniamy go bardzo wysoko, choć można by się zastanowić, czy ten segment potrzebuje aż tak rozbudowanych konstrukcji chłodzenia. Dosyć trudno uzasadnić dopłacanie do niego względem skromniejszych konstrukcji. Złotym środkiem może się okazać 100 zł tańszy ASUS Dual, chyba że zależy nam na RGB oraz ciszy – wtedy TUF Gaming wpasuje się idealnie.

Nasza ocena układu AMD RX 6500 XT w klasie budżetowych kart graficznych 80% 4/5





Nasza ocena karty ASUS RX 6500 XT Tuf Gaming OC Edition w ramach tego konkretnego GPU 90% 4.5/5