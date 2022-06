Planujecie zakup nowej karty graficznej? Jeśli tak, to AMD ma coś, co może Was przekonać do wyboru swojego modelu – kupujący nowe Radeony mogą zgarnąć za darmo gry Sniper Elite 5, Saints Row i Forspoken.

AMD rozdaje za darmo gry Sniper Elite 5, Saints Row i Forspoken

Promocja AMD Radeon Raise the Game obejmuje karty graficzne Radeon RX 6000 – kupujący nowe modele mogą otrzymać za darmo gry Sniper Elite 5, Saints Row i Forspoken w wersji na PC.

Model Sniper Elite 5 Saints Row Forspoken Radeon RX 6950 XT TAK TAK TAK Radeon RX 6900 XT TAK TAK TAK Radeon RX 6800 XT TAK TAK TAK Radeon RX 6800 TAK TAK TAK Radeon RX 6750 XT TAK TAK TAK Radeon RX 6700 XT TAK TAK TAK Radeon RX 6700 TAK TAK TAK Radeon RX 6650 XT - TAK TAK Radeon RX 6600 XT - TAK TAK Radeon RX 6600 - TAK TAK Radeon RX 6500 XT - TAK - Radeon RX 6400 - TAK -

Darmowe gry mogą być dobrym argumentem do wyboru Radeonów. Szczególnie, że karty są dostępne w coraz lepszych cenach i gracze coraz bardziej zastanawiają się nad wyborem sprzętu.

Jak zgarnąć gry?

Wprawdzie promocja została ogłoszona już w zeszłym miesiącu, ale w naszym kraju wystartuje z kilkudniowym przesunięciem po Bożym Ciele – można podejrzewać, że będzie ona dostępna m.in. w sklepach Morele.net i Media Expert.

Do wymienionych kart będzie dodawany kupon, który pozwoli za darmo odebrać kody aktywacyjne do gier. Kampania kończy się 13 sierpnia 2022 roku (lub z chwilą wyczerpania kuponów), a kupony z kodem należy wykorzystać do 13 września 2022 roku. Stronę do odbierania kodów i regulamin akcji AMD Radeon Raise the Game znajdziecie tutaj.

Źródło: AMD, inf. własna