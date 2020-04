AMD Ryzen 3 3250C i Ryzen 7 3700C

Nowe procesory AMD Ryzen 3000, gdy na rynku już pojawiły się modele Ryzen 4000? Takie działanie może wydawać się zaskakujące, ale będzie miało sens. Producent szykuje bowiem nowe-stare układy dla Chromebooków.

AMD przygotowuje nowe procesory dla Chromebooków

Nowe procesory Ryzen odkryto w bazie Geekbench. Ryzen 3 3250C został wyposażony w 2 rdzenie/4 wątki o taktowaniu 2,6 GHz, a Ryzen 7 3700C w 4 rdzenie/8 wątków o taktowaniu 2,3 GHz. W obydwóch przypadkach udostępniono po 512 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu na rdzeń oraz 4 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu. Wcześniej pojawiły się także przecieki o modelu 3500U. Specyfikacja przypomina więc standardowe modele z dopiskiem U (Ryzen 3 3250U i Ryzen 7 3700U).

Można zatem podejrzewać, że mamy do czynienia z układami z generacji Picasso (Zen+), które znajdą zastosowanie w laptopach typu Chromebook (tanich modelach działających pod obsługą systemu Chrome OS). Redaktorzy z serwisu NotebookCheck wskazują, że mogą być to jednostki dla nowego modelu Google Pixelbook.

Umówmy się, dla nas premiera nowych procesorów nie jest istotna (tym bardziej, że Chromebooki nie cieszą się u nas dużym zainteresowaniem). Inaczej to wygląda w szerszej perspektywie. W Stanach Zjednoczonych taki sprzęt ma większe znaczenie, ale do tej pory dominowały tutaj jednostki Intela. Wygląda na to, że AMD zamierza atakować kolejne segmenty rynku.

Źródło: Geekbench, NotebookCheck

Warto przeczytać: