Jesteśmy po premierze mobilnych procesorów AMD Ryzen 4000, ale ciągle czekamy na pojawienie się nowych modeli dla komputerów PC. Kiedy możemy się ich spodziewać? Być może wcześniej niż pierwotnie zapowiadano...

Procesory Ryzen 4000 miały zostać zaprezentowane w przyszłym miesiącu

Według serwisu DigiTimes, który powołuje się na źródła u producentów płyt głównych, nowa generacja procesorów AMD pierwotnie miała zostać zaprezentowana w maju podczas targów Computex 2020. Ze względu na pandemię koronawirusa, impreza została przełożona na wrzesień.

W takiej sytuacji producent podobno zdecydował o przesunięciu prezentacji nowych układów na sierpień lub wrzesień. Nowy termin byłby bliższy względem wcześniejszych zapowiedzi na październik. No chyba, że będziemy mieli wtedy do czynienia z tzw. papierową premierą, a jednostki trafią do sprzedaży dopiero w październiku.

Co wprowadzą procesory AMD Ryzen 4000 dla PC?

Seria Ryzen 4000 dla komputerów stacjonarnych (nazwa kodowa Vermeer) będzie reprezentować zupełnie nową generację procesorów (w odróżnieniu od wersji mobilnych, które korzystają z architektury wprowadzonej w desktopowej serii Ryzen 3000). Wiemy, że jednostki będą bazować na mikroarchitekturze Zen 3 i zostaną wykonane w 7-nanometrowej litografii.

Czego możemy się po nich spodziewać? Na pewno poprawy wydajności i efektywności energetycznej. W sieci krążą pogłoski o zwiększeniu współczynnika IPC (instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara) o 10 – 15% oraz rozbudowie bloku CCX do 8 rdzeni i 32 MB pamięci podręcznej L3. Trudno potwierdzić te rewelacje, więc sugerujemy podchodzić do nich z ograniczonym zaufaniem.

Jeżeli nowa generacja Ryzenów będzie tak dobra jak jest to zapowiadane, AMD może jeszcze bardziej odskoczyć Intelowi. Wiemy przecież, że tegoroczne modele „niebieskich” będą tylko odświeżeniem poprzedniej serii, a całkowicie nowe jednostki mają pojawić się nie wcześniej niż w przyszłym roku.

Źródło: DigiTimes, Tom’s Hardware, AdoredTV, inf. własna

