Czekacie na procesory Intel Comet Lake-S? W sieci pojawia się coraz więcej niepokojących doniesień na temat wysokich temperatur nowych układów. Niestety, problem ma dotyczyć także zwykłych modeli bez funkcji podkręcania.

Problemy z wysokimi temperaturami procesorów Intel Core 10. gen mają wynikać z wysokiego poboru mocy – pierwsze doniesienia na ten temat pochodziły od producentów płyt głównych. Niedawno podobne informacje potwierdzili chińscy dziennikarze przy okazji testów modelu Core i5-10600K.

10-rdzeniowe procesory Intela będą wymagały dobrego chłodzenia

Wysoki pobór mocy ma dotyczyć także niepodkręconych modeli. Potwierdzają to przecieki z chińskiego forum Weibo, gdzie jeden z użytkowników opublikował testy modelu Core i9-10900F (10-rdzeniowego/20-rdzeniowego modelu bez odblokowanego mnożnika i bez zintegrowanej grafiki).



Testowany model rozgrzewał się do ponad 90 stopni Celsjusza. Nie wiadomo jednak w jakie chłodzenie został wyposażony

Według odczytów aplikacji HWiNFO, standardowy limit mocy (PL1) wynosił tutaj 170 W, a limit przy taktowaniu Turbo (PL2) już 224 W. Widać więc, że współczynnik TDP 65 W ma się nijak do realnego poboru mocy.

Nas jednak niepokoi coś innego. Chodzi o to, że pobór mocy jest zbliżony do ilości generowanego ciepła, więc do schłodzenia nowego układu konieczne będzie wykorzystanie dobrego coolera (pewnie nie obejdzie się bez chłodzenia wodnego).

Kiedy premiera procesorów Intel Comet Lake?

Według nieoficjalnych informacji, nowa generacja procesorów Intela ma zostać zaprezentowana pod koniec miesiąca (na oficjalną premierę najprawdopodobniej będziemy musieli poczekać do maja). Wygląda więc na to, że będzie to wyjątkowo gorąca premiera. I to dosłownie.

Źródło: Weibo, Twitter @ HXL

Warto przeczytać: