Procesor Ryzen 3 1200 AF trafił do sprzedaży! Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, AMD po cichu wprowadziło na rynek ulepszoną rewizję modelu Ryzen 3 1200. Czym się różni ulepszona wersja i jak ją rozpoznać?

AMD Ryzen 3 1200 AF debiutuje na rynku

AMD Ryzen 3 1200 AF to odświeżona wersja procesora Ryzen 3 1200, który zadebiutował w 2017 roku. Specyfikacja teoretycznie pozostaje taka sama – do dyspozycji oddano 4 rdzenie/4 wątki o taktowaniu 3,1 GHz (3,4 GHz w trybie Boost), 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4 i 8 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3). Współczynnik TDP wynosi 65 W.

Model AMD Ryzen 3 1200 AMD Ryzen 3 1200 AF AMD Ryzen 3 1300X Generacja Summit Ridge Pinnacle Ridge Summit Ridge Rdzenie/technologia Zen / 14 nm Zen+ / 12 nm Zen / 14 nm Rdzenie/wątki 4/4 4/4 4/4 Taktowanie/Boost 3,1/3,4 GHz 3,1/3,4 GHz 3,5/3,7 GHz Kontroler pamięci DDR4-2666 DDR4-2933 DDR4-2666 Pamięć L2 4x 512 KB 4x 512 KB 4x 512 KB Pamięć L3 8 MB 8 MB 8 MB Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK Dodawane chłodzenie Wraith Stealth Wraith Stealth Wraith Stealth TDP 65 W 65 W 65 W

Podobnie jak Ryzen 5 1600 AF, układ bazuje na ulepszonej mikroarchitekturze Zen+ i został wykonany w 12-nanometrowej litografii. W praktyce możemy oczekiwać nieco wyższej wydajności i szybszego kontroler pamięci (DDR4-2933 vs DDR4-2666).

Podkręcanie procesora Ryzen 3 1200 AF

To jednak nie koniec zmian. Wiemy, że nowa wersja procesora lepiej się podkręca – według opinii znalezionych w Internecie, bez problemu można go przetaktować do 4,2 GHz (więc o jakieś 200 – 300 MHz wyżej niż zwykłą wersję modelu Ryzen 3 1200).

Użytkownik o pseudonimie Ventyll opublikował w serwisie YouTube filmik, gdzie pokazuje potencjał nowego procesora w połączeniu z kartą Radeon RX 580 8GB.

Jak rozpoznać procesor Ryzen 3 1200 AF?

Ulepszony Ryzen 3 1200 kosztuje jakieś 250 złotych, więc w swojej kategorii jest bezkonkurencyjną propozycją (w podobnej cenie można kupić model Intel Pentium G5400 oferujący tylko 2 rdzenie/4 wątki). Nowy-stary Ryzen z pewnością stanie się hitem tanich komputerów do grania.



Na stronie sklepu oraz na opakowaniu procesora znajdziemy informację o oznaczeniu danej wersji procesora - na zdjęciu powyżej stara rewizja AE (foto: Fruugo)

Jak rozpoznać nową wersję? Część sklepów oznacza ją jako Ryzen 3 1200 AF. Warto jednak sprawdzić oznaczenie kodowe z jakim mamy do czynienia – w przypadku starej wersji jest to YD1200BBAEBOX, a w przypadku nowej YD1200BBAFBOX (różni je jedna litera - E vs F).

